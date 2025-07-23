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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تكشف عن حاسوب الأعمال Surface Laptop 5G.. سعر ومواصفات

Surface Laptop 5G
Surface Laptop 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق جهاز Surface Laptop 5G عالميا، ليكون أول لابتوب من السلسلة يدعم شبكات الجيل الخامس.

ويأتي هذا الطرح كـ نسخة مطورة من جهاز مايكروسوفت Surface Laptop 7 for Business، ولكن مع تعديلات داخلية لدمج قدرات الاتصال 5G دون التأثير على التصميم العام.

مواصفات Surface Laptop 5G

يأتي الجهاز بشاشة لمسية بحجم 13.8 بوصة من نوع PixelSense Flow بدقة عالية وجودة ألوان مدعومة بتقنيات مثل Dolby Vision IQ، إلى جانب سطوع قوي يصل إلى 600 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يجعل التجربة البصرية أكثر سلاسة ووضوحا، خاصة مع وجود طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

يعمل اللابتوب بمعالج إنتل Intel Core Ultra 5 Series 2، مع بطاقة رسوميات Intel Arc، ووحدة ذكاء اصطناعي متقدمة Intel AI Boost توفر أداء عاليا يصل إلى 40 تيرا عملية في الثانية، مما يعزز تجربة المستخدم في المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل تحرير الصور والفيديو والمساعدة الذكية.

مايكروسوفت Surface Laptop 5G

يأتي الجهاز مزودا بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين من نوع SSD تصل إلى 256 جيجابايت، ما يمنحه سرعة في الأداء وتحميل البرامج، ويعمل بنظام ويندوز 11 برو، مع دعم Copilot+ وزر مخصص للوصول إلى المساعد الذكي من مايكروسوفت.

من ناحية الأمان، يضم الجهاز تقنيات حديثة مثل شريحة TPM 2.0، ودعم Windows Hello للتعرف على الوجه، إلى جانب قارئ بطاقات ذكي مدمج، مما يعزز حماية البيانات. 

كما يتميز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 1080p، وميكروفونات احترافية، ومكبرات صوت بدقة Dolby Atmos لتجربة صوتية محسنة.

أما من حيث الاتصال، فهو يدعم تقنية Bluetooth 5.4، والاتصال بشبكة Wi-Fi 7، وتقنيات تحديد الموقع GPS، بالإضافة إلى دعم شرائح eSIM وnano SIM للاتصال الخلوي، ويحتوي على مجموعة من المنافذ المتنوعة منها USB-C بتقنية Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A، ومنفذ للسماعات.

الجهاز مزود ببطارية بسعة 54 واط في الساعة، توفر حتى 20 ساعة من تشغيل الفيديو، و12 ساعة من تصفح الإنترنت النشط. كل ذلك في تصميم نحيف وخفيف، بوزن لا يتجاوز 1.39 كجم، مما يجعله مناسبا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء عال واتصال سريع أثناء التنقل.

سيتوفر الجهاز رسميا للشراء اعتبارا من 26 أغسطس، مع إمكانية الحجز المسبق بدءا من اليوم، ويتوفر بلونين هما الأسود والبلاتينيوم، ويبدأ سعره من 1800 دولار.

مايكروسوفت Surface Laptop 5G لابتوب لابتوب يدعم 5G مواصفات Surface Laptop 5G

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