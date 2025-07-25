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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تستعد لإطلاق نموذج GPT-5 مع وعود بإتاحته مجانا للجميع

GPT-5
GPT-5
شيماء عبد المنعم

أفاد تقرير نشره موقع The Verge أن شركة OpenAI، بقيادة سام ألتمان، تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5 في شهر أغسطس المقبل، وسط ترقب واسع في الأوساط التقنية.

نسخة مجانية للجميع

في تصريحات حديثة، أعرب سام ألتمان عن رغبته في إتاحة نسخة مجانية من GPT-5 لكل شخص على وجه الأرض، مؤكدا: “أنا مهتم جدا بفكرة منح الجميع نسخة مجانية من GPT-5 تعمل لصالحهم على مدار الساعة”.

إطلاق تجريبي عبر منصة إكس

وكان سام ألتمان قد أشار إلى خطة لإطلاق النموذج بشكل تجريبي على منصة إكس (تويتر سابقا) بتاريخ 19 يوليو، مع التأكيد على أن النموذج لا يزال غير قادر على حل المسائل الرياضية شديدة التعقيد مثل تلك المطروحة في الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO.

وقال ألتمان: “نحن على وشك إطلاق GPT-5، لكننا نريد توضيح أن هذا النموذج لا يزال تجريبيا، ويعتمد على تقنيات بحثية جديدة سنوظفها في الإصدارات المستقبلية”.

وأضاف: “نعتقد أن المستخدمين سيحبون GPT-5، لكننا لا نخطط لإصدار نموذج بقدرات تعادل ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات قبل عدة أشهر على الأقل”.

نماذج تمهيدية ومتصفح منافس لـ كروم

كانت OpenAI قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تغيير في جدول إصدار النماذج الجديدة، حيث ستطرح نماذج o3 وo4-mini كـ خطوة تمهيدية قبل الإطلاق الرسمي لـ GPT-5.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “رويترز” في وقت سابق من شهر يوليو أن شركة OpenAI تعمل أيضا على متصفح ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي من المتوقع أن ينافس مباشرة متصفح Google Chrome، يأتي ذلك بعد إطلاق أداة ChatGPT Agent، التي تتيح تنفيذ المهام تلقائيا على أجهزة المستخدمين.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI أعلنت مؤخرا أن مستخدمي ChatGPT يرسلون يوميا 2.5 مليار طلب (prompt)، مع 330 مليون طلب تقرببا من الولايات المتحدة فقط، هذا الرقم يعكس النمو السريع لشعبية ChatGPT، الذي لا يزال يشهد تزايدا مذهلا في استخدامه.

GPT 5 OpenAI الذكاء الاصطناعي نسخة مجانية

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