لمستخدمي macOS.. ميزة جديدة من OpenAI تحول صوتك إلى ملاحظات ذكية

أعلنت شركة OpenAI عن توسيع نطاق الوصول إلى ميزة وضع التسجيل Record Mode، في تطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة macOS، لتشمل الآن مشتركي باقة Plus، بعد أن كانت مقتصرة الشهر الماضي على مستخدمي الأعمال فقط.

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، تضيف الميزة الجديدة زرا بسيطا لـ ChatGPT يحمل عبارة “تسجيل” داخل نافذة إدخال النص في التطبيق، مما يتيح للمستخدمين تسجيل الصوت الصادر من الميكروفون والنظام معا، وهو ما يعد خيارا مثاليا لتوثيق الاجتماعات أو المكالمات مباشرة من الجهاز.

بعد انتهاء التسجيل، يتم معالجة الصوت على خوادم OpenAI وتحويله إلى ملاحظات منظمة تتضمن ملخصا، ونقاطا قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى إشارات زمنية لتسهيل الرجوع للمحتوى.

وسيتعين على المستخدم منح الأذونات اللازمة لتسجيل الصوت من الميكروفون والنظام قبل البدء باستخدام الميزة.

يذكر أن مدة الجلسات محددة بـ120 دقيقة كحد أقصى، ويتم حذف الصوت الأصلي نهائيا بعد إتمام عملية التفريغ.

وبينما يرى البعض أن الميزة تمثل إضافة عملية لمشتركي ChatGPT المدفوعين، إلا أنها تثير بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

وهو ما تقر به OpenAI صراحة في توثيقها: “يرجى التأكد من مراجعة القوانين المحلية والحصول على الموافقات اللازمة قبل تسجيل أي شخص آخر”، تنبه الشركة في وثائقها الرسمية.

كما أوضحت OpenAI أن الملاحظات والنصوص الناتجة من وضع التسجيل يمكن الرجوع إليها في محادثات جديدة، وقد تستخدم لتحسين أداء النماذج اللغوية، مع إمكانية تعطيل هذا الخيار من إعدادات التطبيق.

وأما في بيئات العمل الخاصة بـTeam، وEnterprise، وEdu، فهي مستبعدة تلقائيا من أي تدريب للنماذج.

حتى الآن، تظل الميزة حصرية لأجهزة macOS، دون وجود خطط معلنة لدعمها على أنظمة ويندوز أو الأجهزة المحمولة في الوقت الحالي، كما تتيح OpenAI للمسؤولين في بيئات العمل المختلفة تعطيل الميزة من خلال إعدادات التطبيق إذا اقتضت الحاجة.