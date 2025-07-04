5 معلومات يجمعها ChatGPT عنك.. ماذا يعرف وكيف تحذفها؟

يحتفظ روبوت الدردشة الذكي شات جي بي تي ChatGPT بمعلومات شخصية عنك مثل الوظيفة والموقع الجغرافي والاهتمامات بهدف تقديم إجابات أكثر دقة وتخصيصا.

لحسن الحظ، يمكنك دائما عرض هذه البيانات أو تعديلها أو حذفها بالكامل، كما ينصح باستخدام محادثات شات جي بي تي ChatGPT المؤقتة لمزيد من الخصوصية، وتفعيل المصادقة الثنائية لحماية حسابك.

ماذا يعرف شات جي بي تي ChatGPT عنك؟

عندما تستخدم شات جي بي تي ChatGPT أثناء تسجيل الدخول، يقوم بتخزين معلومات من محادثاتك السابقة لتقديم إجابات أكثر تخصيصا.

هذه الذاكرة قد تشمل بياناتك الخاصة مثل وظيفتك، المدينة التي تعيش فيها، خططك المستقبلية وحتى مخاوفك الصحية

يظهر إشعار صغير عند حفظ معلومة جديدة، لكن كثيرا من المستخدمين لا يلاحظونه، وإذا كنت تتحدث مع الروبوت منذ شهور، فقد تكون القائمة طويلة.

كيف ترى أو تحذف ما يعرفه شات جي بي تي ChatGPT عنك؟

لمراجعة المعلومات التي يحتفظ بها:

الخطوة الأولى: سجل الدخول واسأله مباشرة: "ماذا تعرف عني؟"، وسيعرض لك قائمة بكل ما تم حفظه.

الخطوة الثانية: سترى في نهاية القائمة، اقتراحا عليك تعديل أو حذف أي بند، على سبيل المثال: قل له "لم أعد أعيش في دلهي"، وسيقوم بالتحديث فورا.

الخطوة الثالثة: لإجراء مراجعة شاملة اضغط على صورتك الشخصية

الخطوة الرابعة: اختر الإعدادات> ثم التخصيص > ثم إدارة الذكريات Manage memories.

الخطوة الخامسة: اضغط على أيقونة سلة المهملات لحذف بند محدد، أو اختر "حذف الكل".

كيف تمنع تخزين بيانات جديدة على شات جي بي تي ChatGPT؟

إذا كنت لا ترغب بأن يحتفظ شات جي بي تي ChatGPT بأي معلومات مستقبلا، اتبع الخطوات التالية:

1. من نفس قائمة "التخصيص"، قم بإيقاف خيار "الرجوع إلى الذكريات المحفوظة" Reference saved memories

2. من الآن فصاعدا، لن يخزن شات جي بي تي ChatGPT أي معلومات جديدة عنك.

ولمزيد من الخصوصية:

- استخدم الدردشة المؤقتة عبر أيقونة فقاعة الحديث المتقطعة بجانب صورتك الشخصية.

- أي محادثة تبدأ بهذه الطريقة لا تحفظ في السجل أو الذاكرة عند إغلاق النافذة.

حماية حسابك

لأن كل البيانات المحفوظة داخل حسابك في OpenAI، من المهم تأمينه:

1. فعل المصادقة الثنائية (2FA) من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم> الأمان

2. امسح رمز QR باستخدام تطبيق مثل Authy

3. أدخل الرمز المكون من 6 أرقام عند تسجيل الدخول من جهاز جديد

4. هذا الإجراء يمنع محاولات الاختراق، حتى لو تم تسريب كلمة مرورك.

معلومات يجمعها شات جي بي تي ChatGPT

1. يحتفظ شات جي بي تي ChatGPT ببيانات شخصية لتخصيص الردود

2. اسأله مباشرة أو راجع الإعدادات لرؤية البيانات

3. يمكنك حذف بنود فردية أو كل البيانات دفعة واحدة

4. استخدم الدردشة المؤقتة للمواضيع الحساسة

5. فعل التحقق الثنائي لتأمين الحساب