قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد فؤاد أنور: خطة نتنياهو لاحتلال غزة أفكار فاشلة.. والدول العربية تحبط مخطط التهجير
النائب العام يوفد 41 عضوًا إلى بعض الدول الأوروبية وجمهورية الصين
لبنان يندد بتصريحات مستشار المرشد الإيراني: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت
الأزهر يصدر ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد والتربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026
زيزو أساسيا.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
إي سي ميلان يتعادل 1-1 مع ليدز يونايتد وديا
الجيش العراقي: عناصر تابعة لحزب الله والحشد نفذت اعتداءات على دائرة زراعة الكرخ
عجز لسانه عن التعبير فوثق جرائم الاحتلال بلغة الإشارة.. القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب أبنائها
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 49 مليار
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية
تفاصيل انفجار مخزن أسلحة أسفر عن استشهاد 6 جنود من الجيش اللبناني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم جديد لتطبيق Google Calendar على أندرويد بلمسات Material 3 Expressive

Google
Google
احمد الشريف

يحصل تطبيق Google Calendar على أندرويد على إعادة تصميم بواجهة Material 3 Expressive، في خطوة تضيف تحسينات بصرية ملحوظة.

يظهر أبرز هذه التغييرات في عرض الشهر Month View، حيث تم استبدال الخطوط المستقيمة التي تفصل الأيام بزوايا دائرية أكثر انسيابية، ما يمنح الواجهة مظهرًا عصريًا وأنيقًا.

ألوان ديناميكية وتفاصيل أوضح

يعتمد التصميم الجديد على ميزة Dynamic Color، التي تجلب الألوان البارزة من خلفية هاتف المستخدم لتنسيق واجهة التطبيق. في عرض الشهر، أصبحت أيام الأسبوع الطويلة مختصرة لتوفير مساحة وتناسق بصري.

 أما في عرض اليوم Day View، فقد تمت إضافة حاويات زمنية أوضح لتمييز الفترات الزمنية، بدلاً من الخطوط الرفيعة التي كانت أقل وضوحًا في الإصدار السابق، الخلفية هنا أيضًا تستخدم اللون الأساسي المستمد من خلفية الجهاز.

عرض الأجندة بدون تغييرات

لم يشهد عرض الأجندة Agenda View أو ما يُعرف على الهاتف بـ Schedule أي تغييرات.

يمكن الوصول إليه عبر أيقونة القائمة الجانبية (الهامبرغر) في أعلى يسار الشاشة بجانب عرض الشهر، ليعرض لك جدولك المستقبلي بما في ذلك المهام المُسجّلة. وكما في بقية الواجهات، يعتمد لون الخلفية على Dynamic Color.

الإصدار والتوفر

يظهر التصميم الجديد لتطبيق Google Calendar ضمن إصدار 2025.30.x من خلال تحديث على الخادم (Server-side update). 

على سبيل المثال، يعمل هاتف Pixel 6 Pro بنظام Android 16 QPR1 Beta على هذا الإصدار من التطبيق، لكن دون تفعيل الواجهة الجديدة، ما يشير إلى أن جوجل بحاجة لتفعيلها من جانب الخادم. 

للتحقق من إصدار التطبيق على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > عرض جميع التطبيقات، ثم ابحث عن "التقويم"، واضغط عليه للوصول إلى صفحة "معلومات التطبيق"، وهناك ستجد رقم الإصدار في الأسفل.

Google Calendar Google Material 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر كوريل بروسيا

أرشيفية

إيران تعلن معارضتها لقرار نزع سلاح حزب الله في لبنان

أرشيفية

بقنبلة جوية .. الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار لقوات أوكرانيا

بالصور

أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات

بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

فوائد الجري
فوائد الجري
فوائد الجري

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

المقاولون و زد
المقاولون و زد
المقاولون و زد

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

غواصه تيتان

هكذا تسبب أحد الضحايا في مقتل الجميع.. مفاجأة صادمة وراء كارثة الغواصة تيتان

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد