تصميم جديد لتطبيق Google Calendar على أندرويد بلمسات Material 3 Expressive

يحصل تطبيق Google Calendar على أندرويد على إعادة تصميم بواجهة Material 3 Expressive، في خطوة تضيف تحسينات بصرية ملحوظة.

يظهر أبرز هذه التغييرات في عرض الشهر Month View، حيث تم استبدال الخطوط المستقيمة التي تفصل الأيام بزوايا دائرية أكثر انسيابية، ما يمنح الواجهة مظهرًا عصريًا وأنيقًا.

ألوان ديناميكية وتفاصيل أوضح

يعتمد التصميم الجديد على ميزة Dynamic Color، التي تجلب الألوان البارزة من خلفية هاتف المستخدم لتنسيق واجهة التطبيق. في عرض الشهر، أصبحت أيام الأسبوع الطويلة مختصرة لتوفير مساحة وتناسق بصري.

أما في عرض اليوم Day View، فقد تمت إضافة حاويات زمنية أوضح لتمييز الفترات الزمنية، بدلاً من الخطوط الرفيعة التي كانت أقل وضوحًا في الإصدار السابق، الخلفية هنا أيضًا تستخدم اللون الأساسي المستمد من خلفية الجهاز.

عرض الأجندة بدون تغييرات

لم يشهد عرض الأجندة Agenda View أو ما يُعرف على الهاتف بـ Schedule أي تغييرات.

يمكن الوصول إليه عبر أيقونة القائمة الجانبية (الهامبرغر) في أعلى يسار الشاشة بجانب عرض الشهر، ليعرض لك جدولك المستقبلي بما في ذلك المهام المُسجّلة. وكما في بقية الواجهات، يعتمد لون الخلفية على Dynamic Color.

الإصدار والتوفر

يظهر التصميم الجديد لتطبيق Google Calendar ضمن إصدار 2025.30.x من خلال تحديث على الخادم (Server-side update).

على سبيل المثال، يعمل هاتف Pixel 6 Pro بنظام Android 16 QPR1 Beta على هذا الإصدار من التطبيق، لكن دون تفعيل الواجهة الجديدة، ما يشير إلى أن جوجل بحاجة لتفعيلها من جانب الخادم.

للتحقق من إصدار التطبيق على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > عرض جميع التطبيقات، ثم ابحث عن "التقويم"، واضغط عليه للوصول إلى صفحة "معلومات التطبيق"، وهناك ستجد رقم الإصدار في الأسفل.