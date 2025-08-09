تسريب جديد يكشف تصميم Pixel 10 Pro Fold بلون Moonstone قبل الطرح الرسمي

ظهرت تسريبات جديدة تظهر ما يبدو كـ صورة لهاتف Google Pixel 10 Pro Fold القابل للطي، بلون Moonstone المتوقع.

وتضمنت التسريبات التي شاركها المُسرّب المعروف Evan Blass على منصة X صورًا ثابتة متبوعة برسوم متحركة تُظهر الهاتف وهو يفتح مع إبراز مفصل الطي، إضافة إلى صورة تظهر الهاتف من الخلف أثناء حمله.

تصميم متقارب مع الجيل السابق Pixel 9 Pro Fold

تشير الصور إلى أن تصميم الهاتف الجديد يُشابه إلى حد كبير تصميم الجيل السابق Pixel 9 Pro Fold المعروف أيضًا بالجيل الثاني من هواتف Pixel القابلة للطي.

وتظهر الشاشة الخارجية بنسبة عرض إلى ارتفاع محببة للمستخدمين، تمثل وسطًا بين شاشة “قضيب الحلوى” الرفيعة جدًا لهواتف سامسونج القابلة للطي القديمة – بما في ذلك Galaxy Z Fold 6 – والشكل الأكثر تقليدية المشابه للدفتر في الطراز الأصلي من Pixel Fold.

وفي الوقت نفسه، من الصعب تأكيد الأبعاد الدقيقة من الصور وحدها، مما يجعل المقارنة مع هاتف سامسونج الرائج حاليًا Galaxy Z Fold 7 غير دقيقة.

مواصفات متوقعة وأداء محسن بفضل شريحة Tensor G5

حتى الآن، لم تؤكد جوجل أي معلومات رسمية، لكن تقارير سابقة ترجح أن الهاتف سيعتمد على شريحة Tensor G5 الجديدة، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون النظام محدثًا إلى Android 16 مع دعم مكثف لمزايا الذكاء الاصطناعي من خلال Gemini AI، التي قد تلعب دورًا محوريًا في تجربة الاستخدام.

التحدي مع سامسونج

سامسونج أطلقت مؤخرًا هاتف Galaxy Z Fold 7 بتصميم أنحف وشاشة أكثر سطوعًا مع شاشة أمامية أوسع، بالإضافة إلى دمج أعمق مع ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن نظام Galaxy AI. وهذا يرفع سقف المنافسة أمام جوجل في سوق الأجهزة القابلة للطي الراقية.

وإذا كان هذا التسريب دقيقًا، فقد يكون Pixel 10 Pro Fold تحسنًا ملموسًا في التصميم والمواصفات مقارنة بالجيل السابق، لكنه سيواجه تحديات كبيرة، خصوصًا إذا لم يعالج مشاكل الوزن، وعمر البطارية، ودعم التطبيقات الخارجية للشاشة الكبيرة.

ويبقى الأمل مع إطلاق جوجل الرسمي المرتقب في 20 أغسطس، حيث ينتظر المستخدمون أن تواصل جوجل تطوير أجهزتها القابلة للطي لتنافس بقوة سامسونج في هذه الفئة المتطورة من الهواتف الذكية.