Comet .. متصفح جديد من Perplexity لمنافسة Google Chrome بذكاء اصطناعي تنفيذي

أعلنت شركة Perplexity عن إطلاق متصفحها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحت اسم Comet، وهو مصمم ليكون بديلًا ذكيًا لمتصفح Google Chrome، ويعد خطوة استراتيجية تهدف إلى منافسة هيمنة غوغل في عالم تصفح الإنترنت.

حاليًا، المتصفح متاح فقط لمشتركي خدمة Perplexity Max أو من خلال قائمة انتظار للوصول المبكر.

محرك إجابات بدلًا من نتائج بحث جوجل

من أبرز ميزات Comet أنه يستبدل نتائج بحث Google بمحرك الإجابات الذكي الخاص بـ Perplexity.

فعند كتابة استعلام في شريط العنوان، يعرض Comet أولًا روابط لمواقع ذات صلة ثم يولّد معلومات دقيقة حول ما تبحث عنه.

يساعد هذا النظام المستخدمين على الحصول على نتائج أكثر تركيزًا وتلخيصًا، لكنه قد يبدو غريبًا لمن اعتادوا على مجموعة واسعة من المواقع التي تعرضها جوجل.

مساعد ذكي مدمج داخل المتصفح

يأتي المتصفح مزودًا بمساعد ذكي مدمج في الزاوية اليمنى العليا، يشبه إلى حد كبير تكامل Gemini الذي تختبره غوغل في Chrome.

يفتح الضغط على زر Assistant واجهة دردشة جانبية يمكن من خلالها إدخال استفسارات نصية أو صوتية.

يستطيع Comet تقديم ملخصات للمقالات، تحليل الصور، تلخيص مقاطع فيديو YouTube، أو إجراء أبحاث أوسع حول موضوعات معينة.

إدارة التبويبات والمهام الشخصية

يتفوق Comet على المتصفحات التقليدية بقدرته على تنفيذ مهام تلقائية نيابة عن المستخدم.

على سبيل المثال، بعد ربط الحساب مع Gmail، قام المتصفح تلقائيًا بكتابة وإرسال بريد إلكتروني يحتوي على ملخص لتوقعات موسم الأعاصير لهذا العام.

كما تمكن من إغلاق جميع التبويبات غير المستخدمة خلال آخر 15 دقيقة، بل ونشر تغريدة على حساب X (تويتر سابقًا) عن فعالية Google المقبلة.

تنفيذ إجراءات داخل البريد وحسابات التواصل

طلب المستخدم من Comet إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الترويجي لخدمتي Fubo وFanatics.com، فقام المتصفح بفتح الرسائل، البحث عن زر إلغاء الاشتراك، والنقر عليه.

كما استطاع قبول دعوات LinkedIn من جهات لديها خمسة أو أكثر من الاتصالات المشتركة، حيث حدد الدعوات المناسبة ونفذ العملية تلقائيًا.

السرعة لا تزال عائقًا

رغم هذه القدرات المتقدمة، لاحظ المستخدم أن Comet بطيء نسبيًا في تنفيذ بعض المهام البسيطة مقارنة بالتنفيذ اليدوي.

فعملية إلغاء الاشتراك من بريدين استغرقت دقيقتين بواسطة Comet، بينما استغرق الأمر يدويًا أقل من 30 ثانية.

ومع ذلك، يظل المتصفح مفيدًا لذوي الاحتياجات الخاصة أو كمساعد أثناء أداء مهام أخرى.

التحكم الكامل ببدء "take control of my browser"

تتوسع قدرات Comet عند استخدام عبارة “take control of my browser” في بداية الطلب.

فعند استخدامها، يصبح بإمكان Comet تنفيذ مهام معقدة مثل تلخيص تعليقات على مقالات تحتوي على أقسام مخفية، أو إجراء عمليات شراء على Amazon، كما فعل عند طلب شراء رمل لحوض أسماك وغراء لإصلاح جهاز iPad، حيث أتم العملية بالكامل دون تدخل من المستخدم، بما في ذلك اختيار الشحن السريع وطريقة الدفع والضغط على "طلب".

نجاحات وفجوات في الحجز الإلكتروني

عند محاولة حجز طاولة في مطعم عبر الإنترنت، تمكن Comet من إتمام الحجز، لكنه استخدم بيانات وهمية بدلاً من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

ورغم نجاحه في إعادة الحجز لاحقًا بالبيانات الصحيحة، إلا أن التجربة أبرزت الحاجة للمزيد من التطوير في الإجراءات المعقدة.

تطور مستمر رغم بعض العثرات

وفقًا لجيسي دواير، المتحدث باسم Perplexity، فإن بعض المهام مثل الشراء الإلكتروني لا تزال تواجه نسبة فشل أعلى بسبب قيود النماذج الحالية، لكنه يؤكد أن الأداء سيتحسن بمرور الوقت.

تحدٍ مباشر لهيمنة جوجل

Comet يتفوق على دمج Gemini داخل Chrome من حيث الإمكانيات التنفيذية، ويعكس رؤية واضحة من الرئيس التنفيذي لشركة Perplexity، أرڤيند سرينيفاس، الذي أكد رغبة الشركة في منافسة جوجل بشكل مباشر. ويبدو أن Comet سيكون أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.