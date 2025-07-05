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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Perplexity AI يثري تجربة واتساب بميزة طال انتظارها

Perplexity AI
Perplexity AI
شيماء عبد المنعم

في ظل اهتمام شركتي “ميتا” وآبل، بالاستثمار في منصة Perplexity AI، أعلنت الشركة عن ميزة جديدة في روبوت الدردشة الخاص بها على تطبيق واتساب WhatsApp، التي تتيح للمستخدمين جدولة المهام. 

وأعلن أروند سريفياس، الرئيس التنفيذي والمشارك في تأسيس Perplexity، عبر لينكد إن أن الروبوت الآن يمكنه إرسال تنبيهات إخبارية دورية وتذكيرات مخصصة بتواتر يحدده المستخدمون. 

وقال سريفياس: "هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها بوجود مساعد بسيط على واتساب يرسل تنبيهات إخبارية دورية وتذكيرات مخصصة بتواتر تحدده وكل ذلك باستخدام لغة طبيعية بسيطة".

كيف يعمل روبوت Perplexity على واتساب؟

شارك سريفياس مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسأل الروبوت: "ما هي آخر الأخبار بين إسرائيل وإيران؟" ليجيب الروبوت بتلخيص للتقارير الأخيرة.

ثم طلب منه أن يرسل له تحديثا عن الموضوع كل صباح، ليؤكد الروبوت المهمة قائلا: "لقد قمت بجدولة المهام التالية لك: إرسال تحديثات يومية حول آخر الأخبار بين إسرائيل وإيران كل صباح بتوقيت المحيط الهادئ".

من الجدير بالذكر أن هذه الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل أو إلغاء المهام المجدولة. 

كما ستساعد المستخدمين في تحديد تذكيرات للأنشطة اليومية مثل تناول الدواء وشرب الماء عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى تذكيرات للأحداث المهمة مباشرة ضمن واتساب.

كيفية جدولة التذكيرات باستخدام روبوت Perplexity AI على واتساب؟


إليك دليل خطوة بخطوة لجدولة المهام باستخدام Perplexity AI على واتساب:

1. يجب على المستخدمين أولا إضافة الرقم +1 (833) 436-3285 إلى جهات الاتصال لديهم.

2. ثم يتوجهون إلى واتساب ويقومون بتحديث جهات الاتصال للعثور على Perplexity AI.

3. الآن، يمكنهم فتح صندوق الدردشة لبدء المحادثة.

4. يمكنهم طلب من الروبوت تعيين مهمة باستخدام عبارات مثل "ذكرني بشرب الماء في الساعة 5 مساء يوميا" أو "أرسل لي أخبارا يومية عن تغير المناخ".

5. بمجرد الانتهاء، سيقوم الروبوت بتنفيذ الأمر.

من المهم الإشارة إلى أن خدمات مثل Gemini وChatGPT من OpenAI توفر أيضا هذه الميزة لجدولة المهام، ولكن يتعين على المستخدمين تحميل التطبيقات الخاصة بهم لاستخدام هذه الميزة.

واتساب Perplexity AI Perplexity جدولة المهام Perplexity AI على واتساب

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