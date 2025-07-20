إزالة شعار «G» واستبداله بعلامة «Google» الكاملة في تطبيق Google Messages

يبدو أن تطبيق Google Messages الشهير على أندرويد سيشهد قريبًا تغييرًا في تصميمه البصري، حيث تعمل شركة جوجل على إزالة شعار الحرف "G" متعدد الألوان الذي يميز تطبيقاتها، واستبداله بكلمة "Google" الكاملة متبوعة بكلمة "Messages"، ضمن اتجاه أوسع نحو توحيد العلامات التجارية لتطبيقاتها وفق تصميم Material 3 Expressive الحديث.

خطوة نحو توحيد الهوية البصرية لتطبيقات Google

بحسب موقع Android Authority، فإن التغيير الجديد تم رصده داخل ملفات التطبيق في نسخ تجريبية، ويظهر أن الشعار الجديد سيستخدم نفس ألوان شعار غوغل التقليدي: الأزرق، الأحمر، الأصفر، والأخضر.

سيجعل التحديث المرتقب اسم التطبيق يظهر على الشكل التالي: "Google Messages" بدلاً من الشكل الحالي الذي يعتمد على حرف "G" فقط بجانب كلمة "Messages".

وقد بدأت جوجل بالفعل في تطبيق نفس الفكرة على عدد من تطبيقاتها الأخرى مثل Google Photos، وGoogle Calendar، وGoogle Drive، ما يعكس استراتيجية واضحة لتوحيد الهوية البصرية عبر جميع الخدمات.

دعم RCS والتشفير من طرف إلى طرف

تطبيق Google Messages يُعد من التطبيقات الأساسية لمستخدمي أندرويد، إذ يوفّر دعماً لبروتوكول RCS (خدمات الاتصالات الغنية)، مما يتيح إرسال رسائل نصية وصوتية ومرفقات بطرق متقدمة تشبه تطبيقات الدردشة مثل واتساب وتيليجرام.

كما يدعم التطبيق التشفير من طرف إلى طرف في المحادثات بين مستخدمي Google Messages، وهو ما لا يتوفّر بعد في المحادثات بين مستخدمي أندرويد وآيفون.

متى يصل التحديث للمستخدمين؟

حتى الآن، لا يوجد موعد رسمي لطرح هذا التغيير عبر القنوات الثابتة، لكن من المرجح أن يكون ضمن تحديثات قادمة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، خصوصًا أن جوجل تواصل تعزيز التناسق البصري بين خدماتها.

ومع التحديث الجديد، سيكون من السهل على المستخدمين الجدد تمييز تطبيق الرسائل الرسمي من غوغل.