ببطاريةوشاشة أكبر .. إليك أهم مواصفات ساعة Google Pixel Watch 4

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في ساعة جوجل بيكسل واتش 4 والمقرر إطلاقها في 20 أغسطس 2025.

ووفقا للتسريبات، قد لا يضطر المشترون للقلق بشأن ارتفاع سعرها هذا العام. ومع ظهور تفاصيل جديدة حول الأحجام وخيارات الاتصال، يبدو أن الساعة الذكية القادمة في طريقها لمنافسة سعر بيكسل واتش 3 ، مما قد يجعلها خيارًا اقتصاديًا ممتازًا في عام 2025.

ساعة جوجل بيكسل 4

وفقًا للمسرب المعروف billbil-kun ، من المتوقع أن يبدأ سعر ساعة Pixel Watch 4 مقاس 41 مم المزودة بتقنية البلوتوث والواي فاي من 399 يورو.

أما نسخة LTE، التي تدعم شريحة eSIM، فستبلغ تكلفتها 499 يورو أما سعر الطراز الأكبر مقاس 45 مم فمن المتوقع أن يبلغ سعر 449 يورو لنسخة Wi-Fi و549 يورو لنسخة LTE، مع الحفاظ على الفارق المعتاد البالغ 100 يورو بين نسختي Wi-Fi وLTE - وهو ما رصده موقع Dealabs أيضًا.

مواصفات ساعة جوجل بيكسل 4

على الجانب الآخر تتوافق هذه الأسعار المسربة بشكل كبير مع أسعار إطلاق ساعة Pixel Watch 3: 349 دولارًا أمريكيًا / 399 يورو (مقاس 41 مم واي فاي)، و449 دولارًا أمريكيًا / 499 يورو (مقاس 41 مم LTE)، و399 دولارًا أمريكيًا / 449 يورو (مقاس 45 مم واي فاي)، و499 دولارًا أمريكيًا / 549 يورو (مقاس 45 مم LTE).

لذا، في حين أن الأسعار الرسمية في الولايات المتحدة لم تُؤكد بعد، فمن المرجح ألا ترفع جوجل أسعارها في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

أما بالنسبة للساعة نفسها، فتحتفظ ساعة Pixel Watch 4 بمعالج Snapdragon W5 من الجيل الأول، لكنها تضيف معالجًا مساعدًا جديدًا لتحسين كفاءة استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل دمج Gemini. كما وردت معلومات عن تحسين الشاشة، حيث أصبحت AMOLED LTPO ذات سطوع 3000 شمعة (مقارنةً بـ 2000 شمعة).