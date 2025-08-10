Google توسع ميزات Gemini Live لتتكامل مع Google Calendar وKeep Notes على أندرويد وiOS

أطلقت جوجل وضع Gemini Live داخل تطبيق Gemini، الذي يتيح للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة وتفاعلية مع المساعد، بحيث يمكنك التحدث معه بحرية وكأنه شخص أمامك.

ويمكن تفعيل الميزة على هواتف أندرويد وiOS عبر الضغط على الزر الأخير في أقصى يمين شريط Ask Gemini أسفل الشاشة، وهو عبارة عن أيقونة موجة صوتية عليها رمز "Sparkle" الخاص بـ Gemini.

مميزات مبدعة

لم تعد مقتصرة الميزة على الدردشة فقط، إذ بدأت جوجل بطرح تكامل Gemini Live مع عدد من تطبيقاتها، مثل Google Calendar وKeep Notes، مع دعم مبدئي لتطبيق Google Tasks.

وعلى سبيل المثال، يمكن إضافة موعد جديد إلى تقويم جوجل بمجرد تفعيل Gemini Live وقول:"أضف موعداً في Google Calendar يوم 10 أغسطس مع Captain Crunch الساعة 2 مساءً."

وبنفس الطريقة، يمكن إنشاء ملاحظات جديدة على تطبيق Keep أو تعديل القوائم الموجودة مسبقاً.

شراء "طعام القطط"

في أحد الاختبارات، أضاف Gemini Live عنصر "طعام القطط" إلى قائمة التسوق الخاصة بالمستخدم.

كما يمكن إنشاء مهام في تطبيق Tasks، حتى لو أبلغك المساعد أنه لا يستطيع ذلك، فقد تظهر المهمة في التطبيق مباشرة مع خيار لتحديد إنجازها.



توفير الوقت

هذه التكاملات متاحة أيضاً لمستخدمي iOS ؛ بشرط تحميل التطبيقات المعنية مثل Google Calendar، وKeep، وTasks من متجر App Store.

وتمثل ميزة Gemini Live خطوة عملية لتوفير الوقت، حيث يمكن إنجاز المهام وتنظيم المواعيد دون الحاجة لفتح التطبيقات واحدة تلو الأخرى، والاكتفاء بالتعامل مع واجهة Gemini فقط.