آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 11-8-2025
جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟
مفتي الجمهورية للشباب: اجعلوا التقنية لخدمتكم ولا تصبحوا رهائن لها
برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
قائمة منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب وديا
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
Google توسع ميزات Gemini Live لتتكامل مع Google Calendar وKeep Notes على أندرويد وiOS

أطلقت جوجل وضع Gemini Live داخل تطبيق Gemini، الذي يتيح للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة وتفاعلية مع المساعد، بحيث يمكنك التحدث معه بحرية وكأنه شخص أمامك.

ويمكن تفعيل الميزة على هواتف أندرويد وiOS عبر الضغط على الزر الأخير في أقصى يمين شريط Ask Gemini أسفل الشاشة، وهو عبارة عن أيقونة موجة صوتية عليها رمز "Sparkle" الخاص بـ Gemini.

مميزات مبدعة

لم تعد مقتصرة الميزة على الدردشة فقط، إذ بدأت جوجل بطرح تكامل Gemini Live مع عدد من تطبيقاتها، مثل Google Calendar وKeep Notes، مع دعم مبدئي لتطبيق Google Tasks.

وعلى سبيل المثال، يمكن إضافة موعد جديد إلى تقويم جوجل بمجرد تفعيل Gemini Live وقول:"أضف موعداً في Google Calendar يوم 10 أغسطس مع Captain Crunch الساعة 2 مساءً."

وبنفس الطريقة، يمكن إنشاء ملاحظات جديدة على تطبيق Keep أو تعديل القوائم الموجودة مسبقاً. 

شراء "طعام القطط"

في أحد الاختبارات، أضاف Gemini Live عنصر "طعام القطط" إلى قائمة التسوق الخاصة بالمستخدم. 

كما يمكن إنشاء مهام في تطبيق Tasks، حتى لو أبلغك المساعد أنه لا يستطيع ذلك، فقد تظهر المهمة في التطبيق مباشرة مع خيار لتحديد إنجازها.
 

توفير الوقت

هذه التكاملات متاحة أيضاً لمستخدمي iOS ؛ بشرط تحميل التطبيقات المعنية مثل Google Calendar، وKeep، وTasks من متجر App Store.

وتمثل ميزة Gemini Live خطوة عملية لتوفير الوقت، حيث يمكن إنجاز المهام وتنظيم المواعيد دون الحاجة لفتح التطبيقات واحدة تلو الأخرى، والاكتفاء بالتعامل مع واجهة Gemini فقط.

