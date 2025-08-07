لتوفير تجربة تعليمية تفاعلية .. جوجل تطلق ميزة جديدة لطلبة التعليم الموجه

أطلقت جوجل ميزة "التعلم الموجّه"، وهي ميزة يدعمها نموذج LearnLM من جوجل، وهو نموذج مُصمّم للتعلم والبحث التربوي.

طرح أسئلة مفتوحة

لا يقتصر التعلم الموجه على تزويد الطلاب بالإجابات فحسب، بل يشجعهم على المشاركة من خلال طرح أسئلة مفتوحة تُعزز النقاش بدلًا من تقديم الحلول. تُحلل هذه الميزة المشكلات أو الأسئلة خطوة بخطوة، وتشرحها مع مراعاة أسلوب تعلم المستخدم.

يقدم التعلم الموجه، من خلال استجابات متعددة، للمستخدمين صورًا ومخططات واختبارات ومقاطع فيديو لبناء واختبار معرفتهم من خلال التركيز على العملية.

ذكرت جوجل ، في إحدى مدوناتها، أن ميزة التعلم الموجه صُممت لتكون مساحة آمنة للطلاب لطرح أسئلة قد تخطر ببالهم في البداية. وكان الهدف من هذه الميزة توفير إجابات سريعة وشروحات مفصلة. كما صُممت لتكون تفاعلية وعفوية، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف المواضيع بحرية.

تطوير التعلم الموجه

تعاونت جوجل مع المعلمين في تطوير التعلم الموجه لتعزيز عملية التدريس. هدفت هذه المبادرة إلى تمكين الطلاب من الاستكشاف والفهم خارج نطاق الفصل الدراسي، وتحسين مهاراتهم في حل المشكلات. ولتسهيل ذلك، طُوّر رابط مخصص للمعلمين لمشاركة المعلومات مع الطلاب أو نشرها مباشرةً في Google Classroom، مما يُبسّط عملية دمج التعلم الموجه في الفصول الدراسية.

أثناء تطوير ميزات للطلاب على منصة Gemini ، استُمد التعلم الموجه من سنوات من المعرفة، واستقى خبراته الواسعة من باحثين ومعلمين وخبراء. ساهمت هذه الأفكار في تأسيس LearnLM.

عرض احتفالي

مؤخرًا، أضافت جوجل ميزات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي لتحسين بحث الطلاب واستفساراتهم.

أعلنت أنه يُمكن للمستخدمين الآن تحميل الصور أو ملفات PDF إلى وضع الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر. يتيح ذلك للمستخدمين طرح أسئلة حول المحتوى الذي يشاهدونه، سواءً كان واجبًا منزليًا أو مستند PDF. ولتوسيع نطاق فهمهم ليتجاوز المحتوى الرئيسي، يُمكنهم طرح أسئلة إضافية وتحميل ملفات PDF متعلقة بالدروس.