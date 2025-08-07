قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
لتوفير تجربة تعليمية تفاعلية .. جوجل تطلق ميزة جديدة لطلبة التعليم الموجه

ميزة التعلم الموجه
لمياء الياسين

أطلقت جوجل ميزة "التعلم الموجّه"، وهي ميزة يدعمها نموذج LearnLM من جوجل، وهو نموذج مُصمّم للتعلم والبحث التربوي.

 طرح أسئلة مفتوحة

لا يقتصر التعلم الموجه على تزويد الطلاب بالإجابات فحسب، بل يشجعهم على المشاركة من خلال طرح أسئلة مفتوحة تُعزز النقاش بدلًا من تقديم الحلول. تُحلل هذه الميزة المشكلات أو الأسئلة خطوة بخطوة، وتشرحها مع مراعاة أسلوب تعلم المستخدم.

يقدم التعلم الموجه، من خلال استجابات متعددة، للمستخدمين صورًا ومخططات واختبارات ومقاطع فيديو لبناء واختبار معرفتهم من خلال التركيز على العملية.

ذكرت جوجل ، في إحدى مدوناتها، أن ميزة التعلم الموجه صُممت لتكون مساحة آمنة للطلاب لطرح أسئلة قد تخطر ببالهم في البداية. وكان الهدف من هذه الميزة توفير إجابات سريعة وشروحات مفصلة. كما صُممت لتكون تفاعلية وعفوية، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف المواضيع بحرية.

تطوير التعلم الموجه

تعاونت جوجل مع المعلمين في تطوير التعلم الموجه لتعزيز عملية التدريس. هدفت هذه المبادرة إلى تمكين الطلاب من الاستكشاف والفهم خارج نطاق الفصل الدراسي، وتحسين مهاراتهم في حل المشكلات. ولتسهيل ذلك، طُوّر رابط مخصص للمعلمين لمشاركة المعلومات مع الطلاب أو نشرها مباشرةً في Google Classroom، مما يُبسّط عملية دمج التعلم الموجه في الفصول الدراسية. 

أثناء تطوير ميزات للطلاب على منصة Gemini ، استُمد التعلم الموجه من سنوات من المعرفة، واستقى خبراته الواسعة من باحثين ومعلمين وخبراء. ساهمت هذه الأفكار في تأسيس LearnLM.

عرض احتفالي

مؤخرًا، أضافت جوجل ميزات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي لتحسين بحث الطلاب واستفساراتهم. 

أعلنت أنه يُمكن للمستخدمين الآن تحميل الصور أو ملفات PDF إلى وضع الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر. يتيح ذلك للمستخدمين طرح أسئلة حول المحتوى الذي يشاهدونه، سواءً كان واجبًا منزليًا أو مستند PDF. ولتوسيع نطاق فهمهم ليتجاوز المحتوى الرئيسي، يُمكنهم طرح أسئلة إضافية وتحميل ملفات PDF متعلقة بالدروس.

مقاطع فيديو ميزة التعلم الموجه حل المشكلات منصة Gemini أجهزة الكمبيوتر

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

24 ساعة فاصلة| الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. وهذا موقف محمد صلاح

اكتشاف جديد لسر تجميد الزمن وإبطاء الشيخوخة .. كيف يحدث ذلك؟

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

