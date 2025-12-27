ما تفسير التضارب في الأرقام بين الحصر العددي والنتائج المعلنة من الوطنية للانتخابات؟.. عصام شيحة يجيب

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي الجهة المتخصصة فى الإعلان عن نتيجة مجلس النواب 2025، وتضع فى الإعتبار التصويت فى الداخل والخارج.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن نتيجة التصويت فى الخارج كانت تفرق فى النتيجة بشكل كبير، موضحا أن هناك فى بعض الأحيان تصويتات تفرق بحوالي 100 صوت، وهذا معناه أن هناك نوع من التأني والموضوعية عندما تأتي النتائج الأولية من اللجان الفرعية.

وتابع: “يظل الأمر تصويت يؤكد فقط وصول كل مرشح على عدد من الأصوات فى الصناديق التي تم فرزها، ولكن تظل هذه النتيجة مغلقة إلي أن تعلن الهيئة النتيجة، وتضع فى الإعتبار مراجعة جميعا النتائج مرة أخري”.