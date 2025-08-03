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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محادثاتك على ChatGPT قد تكون مسربة على جوجل لهذا السبب

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير جديد عن أن الآلاف من المحادثات التي جرت مع ChatGPT، بما في ذلك محادثات تحتوي على تفاصيل شخصية حساسة، تم فهرستها بهدوء بواسطة جوجل، مما جعلها قابلة للبحث لأي شخص يعرف أين يبحث.

ما الذي حدث؟

وفقا لتقرير Fast Company، السبب في ذلك هو ميزة مشاركة في ChatGPT، هذه الأداة تتيح لك إنشاء رابط لمحادثة ما، بحيث يمكن للآخرين الاطلاع على المحفزات والنتائج التي تولدها الذكاء الاصطناعي. 

ولكن ما يجهله الكثير من المستخدمين هو أن هذه الروابط العامة لا تظل خاصة، حيث يمكن لمحركات البحث الوصول إليها، وبعضها أصبح يظهر بالفعل في نتائج جوجل للعموم.

عن طريق البحث البسيط باستخدام site:chatgpt.com/share، تم العثور على أكثر من 4500 محادثة تم فهرستها بالفعل في مؤشر جوجل. 

تحتوي العديد من هذه المحادثات على تفاصيل قد لا ترغب في أن يراها أي شخص غريب، مثل قصص عن صدمات نفسية، دراما علاقات، مشاكل صحية، شكاوى في العمل وحتى خطط تجارية سرية.

المخاطر المتعلقة بالمشاركة

عند النقر على خيار مشاركة في ChatGPT، يتم إنشاء رابط عام يمكن لأي شخص فتحه، الرابط لا يتضمن اسمك، ولكن المحتوى يصبح متاحا للجميع. 

وإذا كانت محادثتك تحتوي على اسم، عنوان بريد إلكتروني، تفاصيل الشركة أو الموقع، قد تكون تلك المعلومات الشخصية مكشوفة للجميع.

حتى إذا قمت بحذف الرابط المشترك، قد يظل مرئيا في جوجل لبعض الوقت بسبب الصفحات المخزنة مؤقتا والوقت الذي يستغرقه محرك البحث لتحديث مؤشراته.

كما أشار تقرير Fast Company، فإن “بعض المحادثات تحتوي على معلومات شخصية، حساسة أو حتى سرية” قد كان الأشخاص يعتقدون أنها خاصة. 

وقد يكون هذا هو السبب وراء تحذير سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، من مشاركة تفاصيل شخصية مع ChatGPT.

ما الذي يمكن فعله؟


لا داعي للذعر، ولكن يجب أن تكون حذرا، أولا، تجنب مشاركة المعلومات الحساسة في أي محادثة مع ChatGPT قد تصبح عامة. فكر في الأمر كما لو كان بريدا إلكترونيا: بمجرد أن يصبح على الإنترنت، تفقد السيطرة عليه.

ثانيا، فكر مرتين قبل استخدام زر مشاركة إذا كنت بحاجة فعلا لمشاركة شيء من ChatGPT، استخدم نسخ النص أو لقطة شاشة بدلا من ذلك.

كما يتيح لك OpenAI إدارة وحذف الروابط المشتركة من لوحة القيادة الخاصة بالروابط المشتركة داخل ChatGPT. ومع ذلك، لا يضمن أن تقوم جوجل أو محركات البحث الأخرى بحذفها على الفور.

إذا كنت قلقًا من أنك قد تكون قد شاركت شيئا شخصيا للغاية، يمكنك التحقق من ما هو مرئي من خلال البحث باستخدام site:chatgpt.com/share مع اسمك أو الموضوع الذي ترغب في التحقق منه.

هذه الحادثة تذكير بأن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تبدو كدفاتر خاصة، لكنها في الواقع تتصرف أكثر مثل المستندات السحابية، لذا، في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تكتب محادثات عميقة عن العلاقات أو أفكارك التجارية أو حتى خيالك الأدبي، اسأل نفسك: هل تريد أن يظهر ذلك في نتائج بحث جوجل؟ كما يقولون، الإنترنت لا ينسى أبدا.

ChatGPT تسريب محادثات ChatGPT جوجل مشاركة في ChatGPT الذكاء الاصطناعي

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