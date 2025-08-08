خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

تحديث خرائط جوجل في سيارات ريفيان يثير استياء بعض الملاك

دمج تقنيات جوجل في نظام الملاحة

أطلقت شركة ريفيان الشهر الماضي تحديثًا برمجيًا جديدًا لأنظمة الملاحة في سياراتها، يدمج خرائط جوجل بشكل كامل مع ميزات مثل "أماكن جوجل" وبيانات آنية عن إغلاق الطرق والحوادث التي يشاركها مجتمع خرائط جوجل. التحديث كان يهدف إلى تحسين تجربة القيادة وتوفير معلومات أكثر دقة للسائقين.

مشكلة تجمد الـGPS بعد التحديث

رغم النوايا الإيجابية، بدأ عدد من الملاك في الإبلاغ عن تجمد أنظمة تحديد المواقع (GPS) بشكل متكرر بعد التحديث، مما أثار مخاوف من أن عملية طرحه كانت متسرعة. ويقول المتأثرون إن إعادة الضبط الجزئي هي الحل الوحيد المؤقت لاستعادة النظام للعمل.

تفاوت في تأثير المشكلة

اللافت أن الخلل لا يصيب جميع سيارات ريفيان. أصحاب طرازات R1S وR1T من الجيل الثاني أكدوا أن النظام يعمل بسلاسة بعد التحديث، بينما عانى بعض ملاك الجيل الأول من المشكلة، في حين أفاد آخرون بعدم مواجهتهم أي مشاكل إطلاقًا.

تجارب الملاك على منصات التواصل

على منصة Reddit، شارك العديد من الملاك تجاربهم. أحدهم ذكر أن نظام GPS يتوقف عن العمل كل يومين، ولا يعود إلا بعد إعادة ضبط شاشة المعلومات والترفيه بالضغط المستمر على الزرين الأيمن والأيسر في عجلة القيادة لمدة 15 ثانية.

أشار آخرون إلى أن النظام أحيانًا يحدد الموقع على أنه "المنزل" حتى عند التواجد في أماكن مختلفة، بينما ذكر أحدهم أن وظيفة البحث فقط هي التي تعطلت.

ريفيان قد تكون بصدد الحل

من المرجح أن تكون المشكلة برمجية بحتة. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن، يُعتقد أن الشركة تعمل على تطوير إصلاح شامل. وحتى ذلك الحين، سيضطر الملاك المتأثرون إلى إعادة ضبط أنظمتهم كل بضعة أيام للحفاظ على عمل نظام الملاحة.