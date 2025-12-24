بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف الفئات، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 8، بشروط ميسرة ونظام تمويل عقاري طويل الأجل يخفف الأعباء عن المواطنين.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8

أكدت وزارة الإسكان أن باب الحجز لشقق "سكن لكل المصريين 8" يفتح رسميا اعتبارا من 25 ديسمبر 2025، على أن يتم التقديم بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفقا للشروط والضوابط المعلنة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضمان استمرار المشروعات السكنية، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط متكاملة لإنشاء وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل، مع توفير خدمات أساسية وبنية تحتية متكاملة، مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب المدارس والمراكز الصحية.

وتابع: "كما تحرص الدولة على توزيع هذه المشروعات السكنية على مختلف المحافظات للحد من التكدس السكاني وتحقيق التنمية المتوازنة".

وأشار حسان، إلى أنه في إطار الاهتمام بمتوسطي الدخل، توسعت الدولة في تنفيذ مشروعات سكنية تلبي احتياجات هذه الفئة من حيث المساحة والتصميم وجودة البناء، مع إتاحة أنظمة سداد ميسرة وفترات تقسيط طويلة.

وأكمل: "تسهم هذه الجهود في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتنشيط قطاع التشييد والبناء بما يوفر فرص عمل جديدة".

واختتم: "ويعكس استمرار هذه المشروعات حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز حق المواطن في السكن الآمن والمناسب".

إقبال متزايد على الطرح الجديد

ويحظى الطرح الجديد باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع إتاحة السداد بنظام التمويل العقاري طويل الأمد، ما يوفر فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية مناسبة دون أعباء مالية كبيرة عند التقديم.

تفاصيل شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري

يتضمن الطرح عددا من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترا مربعا، لتناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل.

وتطرح الوحدات بنظام تمويل عقاري يمتد حتى 20 عاما، وبفائدة سنوية ثابتة 12%، بما يضمن استقرار قيمة الأقساط الشهرية طوال فترة السداد.

وسوف نرصد لكم شروط حجز شقق "سكن لكل المصريين 8"، والتي جاءت كالتالي:

- الالتزام الكامل بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

- أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني.

- ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 240 ألف جنيه سنويا.

- ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه سنويا.

- استيفاء جميع شروط الدخل المقررة بالمبادرة.

- سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المحدد.

مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 8

وأعلنت الوزارة أن مقدم جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين 8 يبلغ نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفقا لقواعد وشروط التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.

وأكدت وزارة الإسكان أن جميع التفاصيل الكاملة، وخطوات التقديم، والمستندات المطلوبة سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي، داعية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير موثوقة.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الميسر، وتوفير وحدات سكنية ملائمة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لمختلف شرائح المجتمع.