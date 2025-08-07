جوجل تتيح إنشاء قصص مصورة للأطفال بالذكاء الأصطناعي ..إليك التفاصيل

يُقدّم تطبيق جيميني من جوجل ميزة "كتاب القصص"، وهي ميزة تُمكّن المستخدمين من إنشاء كتب قصصية مُصمّمة ومُخصّصة مع سرد مُسموع. يُمكن للمستخدمين وصف أي قصة، ويُنشئ جيميني كتابًا فريدًا من عشر صفحات مُزوّدًا برسومات وصوت مُخصّصين بأكثر من 45 لغة.

كتب قصصية

وفقا لموقع "timesofindia"صُمّمت هذه الميزة لإحداث نقلة نوعية في وقت القراءة العائلية، وتُتيح تفاعلًا إبداعيًا لجميع الأعمار.



صرحت جوجل عن طريقة جديدة لتجسيد أفكاركم في تطبيق جيميني فيمكنك أن تطلب من جيميني استلهام أفكارك من صورك وملفاتك الخاصة وتتيح ميزة "كتاب القصص" المتاحة لجميع مستخدمي جيميني حول العالم وصف أي قصة يتخيلونها ببساطة يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأساليب الفنية، بما في ذلك فن البكسل، والقصص المصورة، والرسوم المتحركة بالصلصال، والكروشيه، وحتى تنسيقات كتب التلوين، وهي متوفرة بأكثر من 45 لغة.

وصف أي قصة

قال جويل ياويلي، مدير المنتجات لتطبيق Gemini: "قم ببساطة بوصف أي قصة يمكنك تخيلها، وسيقوم Gemini بإنشاء كتاب فريد من نوعه مكون من 10 صفحات مع فن مخصص وصوت".

مع أن هذه الميزة مصممة أساسًا لترفيه الأطفال وتعليمهم، إلا أن المستخدمين الأوائل لاحظوا جاذبيتها لجميع الأعمار. تتيح إمكانية تخصيص الشخصيات والإعدادات، وحتى الدروس الأخلاقية داخل القصص، مستوى جديدًا من التفاعل الإبداعي.