أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
جوجل تستعد للكشف عن سلسلة Pixel 10 في حدث ضخم بنيويورك

احمد الشريف

أعلنت جوجل أن مؤتمر Made by Google 2025 سيُعقد في 20 أغسطس المقبل، حيث تسوق الشركة للحدث باعتباره احتفالًا بـ"10 أجيال من Pixel". ونشرت جوجل مقطعًا تشويقيًا يعرض كامل lineup الأجهزة المنتظرة: Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro Fold، ساعة Pixel Watch 4، سماعات Pixel Buds 2a، و Pixel Buds Pro 2 (بلون Moonstone).

نجوم عالميون يشاركون في الحدث

الحدث الذي سيقام في بروكلين – نيويورك، سيشهد حضور عدد من النجوم البارزين، منهم، مقدم البرامج الشهير جيمي فالون و نجم الـNBA ستيفن كاري، الذي ظهر مؤخرًا مرتديًا ساعة Pixel Watch و سائق الفورمولا 1 لاندو نوريس، مع العلم أن جوجل ترعى فريق ماكلارين F1 بعجلات "Chrome" وشعار Android على السيارة و فرقة Jonas Brothers.

كما لمّحت جوجل إلى مشاركة مزيد من المشاهير على المسرح خلال المؤتمر المقرر بثه في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي.

شعار جديد ومنافسة مباشرة مع آبل

اختتمت جوجل الإعلان التشويقي بجملة: “Get outside your comfort phone”، في إشارة واضحة إلى استهداف iPhone بشكل مباشر مع إطلاق سلسلة Pixel 10.

جدير بالذكر أن مؤتمر العام الماضي شهد حضور كيكي بالمر و جيمي باتلر، بينما شارك يانيس أنتيتوكومبو في استعراض نظارات Android XR خلال مؤتمر Google I/O 2025.

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

بناء المساجد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإسلام دين ينظم شئون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

