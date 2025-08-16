جوجل تستعد للكشف عن سلسلة Pixel 10 في حدث ضخم بنيويورك

أعلنت جوجل أن مؤتمر Made by Google 2025 سيُعقد في 20 أغسطس المقبل، حيث تسوق الشركة للحدث باعتباره احتفالًا بـ"10 أجيال من Pixel". ونشرت جوجل مقطعًا تشويقيًا يعرض كامل lineup الأجهزة المنتظرة: Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro Fold، ساعة Pixel Watch 4، سماعات Pixel Buds 2a، و Pixel Buds Pro 2 (بلون Moonstone).

نجوم عالميون يشاركون في الحدث

الحدث الذي سيقام في بروكلين – نيويورك، سيشهد حضور عدد من النجوم البارزين، منهم، مقدم البرامج الشهير جيمي فالون و نجم الـNBA ستيفن كاري، الذي ظهر مؤخرًا مرتديًا ساعة Pixel Watch و سائق الفورمولا 1 لاندو نوريس، مع العلم أن جوجل ترعى فريق ماكلارين F1 بعجلات "Chrome" وشعار Android على السيارة و فرقة Jonas Brothers.

كما لمّحت جوجل إلى مشاركة مزيد من المشاهير على المسرح خلال المؤتمر المقرر بثه في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي.

شعار جديد ومنافسة مباشرة مع آبل

اختتمت جوجل الإعلان التشويقي بجملة: “Get outside your comfort phone”، في إشارة واضحة إلى استهداف iPhone بشكل مباشر مع إطلاق سلسلة Pixel 10.

جدير بالذكر أن مؤتمر العام الماضي شهد حضور كيكي بالمر و جيمي باتلر، بينما شارك يانيس أنتيتوكومبو في استعراض نظارات Android XR خلال مؤتمر Google I/O 2025.