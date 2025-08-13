Perplexity تفاجئ السوق بعرض شراء متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار

في خطوة مفاجئة وصادمة لسوق التكنولوجيا، قدمت شركة Perplexity، المتخصصة في البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي، عرضا غير مرغوب فيه لشراء متصفح كروم من شركة جوجل مقابل 34.5 مليار دولار نقدا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ضمن العرض، تعهدت Perplexity بالحفاظ على محرك Chromium مفتوح المصدر، كما وعدت بضخ 3 مليارات دولار كاستثمار مباشر في هذا المشروع لضمان استمراره وتطوره.

وفي خطوة لطمأنة المستخدمين والجهات التنظيمية، أكدت الشركة أنها لن تغير الإعدادات الافتراضية لمستخدمي كروم، بما في ذلك محرك البحث الأساسي، مما يعني أن جوجل ستظل محرك البحث الافتراضي ولن يتم استبداله بمحرك Perplexity المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وزارة العدل تضغط لبيع كروم



يأتي هذا العرض في أعقاب توصية أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في مارس الماضي، تدعو إلى إجبار جوجل على بيع كروم، وذلك بعد أن قضت المحكمة بأن جوجل أساءت استخدام هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني.

ولم توافق جوجل على البيع حتى الآن، بل تعهدت بمواصلة المعركة القانونية.

وتوقعت Perplexity أن تقوم المحكمة بتحديد الشروط العلاجية خلال الشهر الجاري، في ظل تزايد الضغوط القضائية، حيث تواجه جوجل أيضا قضية أخرى تتعلق باحتكارها لسوق الإعلانات الرقمية، وقد يجبرها القضاء على تفكيك جزء من أعمالها الإعلانية.

كروم هدف استراتيجي

متصفح كروم يهيمن حاليا على حوالي 68% من سوق المتصفحات عالميا وفقا لـ Statcounter، مما يجعله أصلا رقميا بالغ الأهمية.

وقد قدر الرئيس التنفيذي لمحرك البحث المنافس DuckDuckGo، في شهادته أمام المحكمة في أبريل الماضي، أن قيمة كروم قد تصل إلى 50 مليار دولار، ما يجعل عرض Perplexity الحالي أقل من التقديرات بكثير وربما فرصة نادرة.

هل لدى Perplexity القدرة المالية؟



رغم الطموح الكبير، إلا أن العرض المالي يتجاوز بكثير ما جمعته Perplexity من تمويل حتى الآن، حيث جمعت الشركة ما يقارب 1.5 مليار دولار فقط، بما في ذلك جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار في الشهر الماضي، والتي رفعت قيمتها السوقية إلى 18 مليار دولار، بحسب “بلومبرج”.

وفي سياق طموحاتها في مجال المتصفحات، أطلقت Perplexity الشهر الماضي متصفحها الجديد “Comet”، كخطوة استراتيجية للتوسع في تقديم خدمات البحث دون الاعتماد على متصفح تملكه جوجل، منافسها المباشر.

المثير أيضا أن Perplexity قدمت مؤخرا عرضا للاندماج مع تطبيق تيك توك، في إشارة إلى رغبتها في التوسع السريع على عدة جبهات رقمية.