ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

Perplexity تفاجئ السوق بعرض شراء متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار

Perplexity
Perplexity
شيماء عبد المنعم

في خطوة مفاجئة وصادمة لسوق التكنولوجيا، قدمت شركة Perplexity، المتخصصة في البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي، عرضا غير مرغوب فيه لشراء متصفح كروم من شركة جوجل مقابل 34.5 مليار دولار نقدا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ضمن العرض، تعهدت Perplexity بالحفاظ على محرك Chromium مفتوح المصدر، كما وعدت بضخ 3 مليارات دولار كاستثمار مباشر في هذا المشروع لضمان استمراره وتطوره.

وفي خطوة لطمأنة المستخدمين والجهات التنظيمية، أكدت الشركة أنها لن تغير الإعدادات الافتراضية لمستخدمي كروم، بما في ذلك محرك البحث الأساسي، مما يعني أن جوجل ستظل محرك البحث الافتراضي ولن يتم استبداله بمحرك Perplexity المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وزارة العدل تضغط لبيع كروم


يأتي هذا العرض في أعقاب توصية أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في مارس الماضي، تدعو إلى إجبار جوجل على بيع كروم، وذلك بعد أن قضت المحكمة بأن جوجل أساءت استخدام هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني. 

ولم توافق جوجل على البيع حتى الآن، بل تعهدت بمواصلة المعركة القانونية.

وتوقعت Perplexity أن تقوم المحكمة بتحديد الشروط العلاجية خلال الشهر الجاري، في ظل تزايد الضغوط القضائية، حيث تواجه جوجل أيضا قضية أخرى تتعلق باحتكارها لسوق الإعلانات الرقمية، وقد يجبرها القضاء على تفكيك جزء من أعمالها الإعلانية.

كروم هدف استراتيجي

متصفح كروم يهيمن حاليا على حوالي 68% من سوق المتصفحات عالميا وفقا لـ Statcounter، مما يجعله أصلا رقميا بالغ الأهمية. 

وقد قدر الرئيس التنفيذي لمحرك البحث المنافس DuckDuckGo، في شهادته أمام المحكمة في أبريل الماضي، أن قيمة كروم قد تصل إلى 50 مليار دولار، ما يجعل عرض Perplexity الحالي أقل من التقديرات بكثير وربما فرصة نادرة.

هل لدى Perplexity القدرة المالية؟


رغم الطموح الكبير، إلا أن العرض المالي يتجاوز بكثير ما جمعته Perplexity من تمويل حتى الآن، حيث جمعت الشركة ما يقارب 1.5 مليار دولار فقط، بما في ذلك جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار في الشهر الماضي، والتي رفعت قيمتها السوقية إلى 18 مليار دولار، بحسب “بلومبرج”.

وفي سياق طموحاتها في مجال المتصفحات، أطلقت Perplexity الشهر الماضي متصفحها الجديد “Comet”، كخطوة استراتيجية للتوسع في تقديم خدمات البحث دون الاعتماد على متصفح تملكه جوجل، منافسها المباشر.

المثير أيضا أن Perplexity قدمت مؤخرا عرضا للاندماج مع تطبيق تيك توك، في إشارة إلى رغبتها في التوسع السريع على عدة جبهات رقمية.

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح قرار بيد السلطات الشرعية اتخذه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف

المستشار محمد الحمصاني

بعد إعلان الحكومة.. الحمصاني: اعتماد معايير وأولويات الحصول على السكن البديل الأسبوع المقبل

سيارات المعاقين

بعد الموافقة عليه.. متحدث الوزراء يكشف المدة المحددة للإفراج الجمركي لسيارات المعاقين

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

