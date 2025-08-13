قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

عرض شراء مقابل 34.5 مليار دولار.. هل تبيع جوجل «كروم»؟

محرك البحث بالذكاء الاصطناعي
محرك البحث بالذكاء الاصطناعي
لمياء الياسين

في خطوة غير مسبوقة، عرض محرك البحث بالذكاء الاصطناعي Perplexity شراء Chrome من Google مقابل 34.5 مليار دولار نقدًا في عرض غير مرغوب فيه

أبلغت شركة بيربلكسيتي شركة تي سي أن شروط العرض تتضمن التزامًا بالحفاظ على محرك كروم، وهو محرك كروميوم الأساسي، ومواصلة الاستثمار فيه. ويتضمن عرض بيربلكسيتي وعدًا باستثمار 3 مليارات دولار في مشروع كروميوم مفتوح المصدر.

كما تَعِد Perplexity بعدم تغيير إعدادات Chrome الافتراضية، بما في ذلك محرّك البحث الافتراضي. أي أنها ستُبقي جوجل محرّك البحث الافتراضي، بدلًا من جعل خيارها المُدعّم بالذكاء الاصطناعي هو الخيار الافتراضي.

تصرف غير قانوني

يأتي هذا العرض بعد أن اقترحت وزارة العدل الأمريكية  إجبار جوجل على بيع كروم، بعد أن قضت محكمة بأن عملاق التكنولوجيا تصرف بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكاره للبحث عبر الإنترنت فيما رفضت جوجل بيع كروم، وتعهدت بمقاومة الحكم.

يعتقد المتحدث باسم شركة بيربلكسيتي أن المحكمة ستحدد قريبًا شروط الحلول، ربما في وقت لاحق من هذا الشهر. (تخوض جوجل أيضًا قضية فيدرالية أخرى، حيث حكم القاضي بأنها احتكرت تكنولوجيا الإعلانات بشكل غير قانوني، وتقترح وزارة العدل إجبار شركة جوجل على التخلي عن اثنين من منتجاتها في تكنولوجيا الإعلانات أو تفكيك أعمالها الإعلانية).

عندما اقترحت وزارة العدل الأمريكية لأول مرة أن تتخلى جوجل عن كروم، أبدت كلٌّ من OpenAI و Perplexity اهتمامًا بشرائه. ونظرًا لكون كروم هو المتصفح المهيمن، بحصة سوقية تبلغ 68% وفقًا لـ Statcounter، فإذا قضت المحكمة بوجوب بيع كروم، فلا شك أن شركات أخرى حول العالم سترغب في تقديم عروض شراء أيضًا.
من المثير للاهتمام أن الرئيس التنفيذي لمحرك البحث المنافس "دك دك جو" شهد في أبريل/نيسان أن قيمة كروم قد تصل إلى "أكثر من 50 مليار دولار"، وفقًا لما أوردته بلومبرج آنذاك . في حال نجاح عرض "بيربلكسيتي"، فقد يُعتبر صفقة رابحة.

جولة تمويل إضافية

مع ذلك، فإن هذا العرض لمتصفح كروم يفوق بكثير ما جمعته شركة بيربلكسيتي من المستثمرين، ويفوق تقييمها الحالي. وقد جمعت بيربلكسيتي حوالي 1.5 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لتقديرات بيتشبوك، بما في ذلك جولة تمويل إضافية بقيمة 100 مليون دولار جُمعت الشهر الماضي، مما رفع قيمتها إلى 18 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

في غضون ذلك، أطلقت شركة Perplexity الشهر الماضي متصفحها الخاص، المسمى Comet، في محاولتها لتنمية أعمال البحث بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خدمة عملائها من خلال متصفح، وخاصةً المتصفح المملوك لمنافستها الرئيسية Google

محرك كروميوم مشروع كروميوم إعدادات Chrome الذكاء الاصطناعي شركة جوجل

