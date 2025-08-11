قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

ثغرة أمنية تسمح باختراق الأجهزة المنزلية عبر جوجل جيمني

ميزات جيميني
لمياء الياسين

أظهرت التقارير والعروض التوضيحية الأخيرة من مؤتمر "بلاك هات" لأمن الحاسوب كيف يمكن لمطالبات الذكاء الاصطناعي الخارجية من جيميني، المعروفة باسم "برومبت وير"، أن تخدع الذكاء الاصطناعي وتجبره على التحكم في الأجهزة الذكية المتصلة بجهاز جوجل هوم.

وتعد هذه مشكلةً تواجهها جوجل، التي تعمل على إضافة ميزات جيميني إلى تطبيق جوجل هوم واستبدال مساعد جوجل بمساعد الذكاء الاصطناعي الجديد.

 الثغرات الخطيرة

فوفقا لموقع "cnet"يكمن سر هذه الثغرات الخطيرة في تصميم جيميني للاستجابة للأوامر الأساسية باللغة الإنجليزية.

تُظهر العروض التوضيحية كيف يقرأ جيميني رسالةً تُضاف سرا إلى دعوة مُدرجة في تقويم جوجل بنفس الطريقة التي يفحص بها بيانات تطبيقات جوجل الأخرى، كما هو الحال عند تلخيص رسائل البريد الإلكتروني. 

ولكن في هذه الحالة، تُعطي هذه الإضافة جيميني أمرًا محددًا للغاية، مثل إنشاء وكيل للتحكم في الأجهزة اليومية من جوجل هوم.

وأنشأ باحثون من جامعة تل أبيب، ومنهم بن ناسي وستاف كوهين وأور يائير، موقعًا إلكترونيًا يعرض تقريرهم بعنوان "الدعوة هي كل ما تحتاجه".

ويتضمن الموقع مقاطع فيديو توضح كيفية استخدام إشارات جيميني الصحيحة لفتح النوافذ، أو إطفاء الأنوار، أو تشغيل المرجل، أو تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم الحالي.

عميل مخفي

كما تُظهر دراسة "الدعوة هي كل ما تحتاجه" ، يُمكن إخفاء مُطالبة مُفصّلة في عنوان دعوة بسيط في التقويم أو ما شابه، هذه الأوامر تُمكّن جيميني من إنشاء عميل مخفي وانتظار ردّ شائع (مثل قول "شكرًا لك" في بريد إلكتروني) لتفعيل إجراءات مُعيّنة.


حتى مع صرامة ضوابط التقويم لديك، قد تُنفَّذ بعض هجمات البرامج السريعة هذه من خلال عناصر أخرى يفحصها جيميني، مثل سطر موضوع البريد الإلكتروني. 

وقد أظهرت عروض توضيحية أخرى كيف يمكن لأوامر مماثلة أن تؤدي إلى رسائل غير مرغوب فيها، وحذف أحداث، وبث تلقائي عبر زووم، وحيل أخرى مزعجة.

هل يجب أن تقلق بشأن أجهزة Google Home الخاصة بك؟ 
صرحت جوجل لموقع CNET بأنها قدمت إصلاحات متعددة لمعالجة ثغرات برنامج Promptware منذ أن قدم الباحثون تقريرهم لجوجل في فبراير.

الذكاء الاصطناعي ميزات جيميني تطبيق جوجل مساعد الذكاء الاصطناعي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

سعادتك تبدأ من معدتك.. أطعمة تجلب الفرح

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

