جوجل تكشف عن هاتف Pixel 10 Pro Fold ببطارية ضخمة وتصميم مألوف

تستعد جوجل للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Pixel 10 Pro Fold في 20 أغسطس المقبل، ليكون ثالث هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة بعد Pixel Fold عام 2023 وPixel 9 Pro Fold عام 2024.

ورغم وجود شائعات حول تأجيل طرحه في الأسواق حتى أوائل أكتوبر؛ إلا أن الشركة لم تؤكد ذلك رسميًا.

المواصفات البارزة

سيأتي الهاتف بمعالج Tensor G5، مع شاشة داخلية Super Actua Flex قياس 8 بوصات، وشاشة خارجية Actua قياس 6.4 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما سيحتوي على بطارية ضخمة قد تصل سعتها إلى نحو 5,015 مللي أمبير، إضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية متطورة- مأخوذة من Pixel 9 Pro Fold- بقدرات تقريب تصل إلى 20x.

تصميم يحافظ على الهوية

رغم التشابه الكبير مع الجيل السابق؛ إلا أن هذا التصميم سيمنح المستخدمين الذين اعتادوا على Pixel 9 Pro Fold نفس التجربة المريحة من حيث الاستخدام وحمل الهاتف.

ويظل شريط الكاميرات الخلفي أو ما يُعرف بـ Camera Bar أحد أبرز عناصر الجاذبية في التصميم، خاصة في الهواتف القابلة للطي.

بطارية أكبر لعمر أطول

الهاتف الجديد يأتي ببطارية أكبر مقارنة بالجيل السابق الذي كانت سعته 4,650 مللي أمبير، ما قد يرفع زمن الاستخدام إلى أكثر من 24 ساعة، مقارنةً بـ 16 ساعة في تصفح الويب و9 ساعات في الألعاب على الجيل السابق. ورغم أن سرعات الشحن (23 واط سلكي و15 واط لاسلكي) ليست الأسرع في السوق، إلا أن السعة الكبيرة قد تعوّض ذلك.

الاحتفاظ بمنفذ شريحة SIM التقليدية

على عكس سلسلة Pixel 10 الأخرى التي قد تتخلى عن منفذ شريحة SIM التقليدية في السوق الأمريكية، تشير التسريبات إلى أن Pixel 10 Pro Fold سيحتفظ بهذا المنفذ، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تبديل الشرائح بسرعة، خاصة عند السفر واستخدام شرائح محلية منخفضة التكلفة.

هل الهاتف المناسب لك؟

إذا كنت من عشاق الأجهزة القابلة للطي، وتمتلك الميزانية الكافية، وتحب منتجات جوجل، فإن Pixel 10 Pro Fold قد يكون خيارك الأمثل. ومع ذلك، يجدر إلقاء نظرة على منافسين مثل Galaxy Z Fold 7 وOppo Find N5 قبل اتخاذ القرار.