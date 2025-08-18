لرواد الفضاء.. ناسا تتعاون مع جوجل لتطوير مساعد طبي ذكي

منذ انطلاق أولى رحلات الإنسان إلى الفضاء، شكّل استكشاف الكون حلمًا بشريًا عظيمًا ورمزًا للتقدم العلمي والتكنولوجي ومع توسع طموحات وكالات الفضاء نحو بعثات أطول وأبعد، مثل العودة إلى القمر أو السفر إلى المريخ، ظهرت تحديات معقدة تتجاوز حدود التقنية والهندسة، فرواد الفضاء لا يواجهون فقط مخاطر الإشعاع الكوني والجاذبية المنخفضة والظروف البيئية القاسية، بل يواجهون أيضًا صعوبات على المستوى الصحي والنفسي، حيث تصبح الرعاية الطبية الفورية أمرًا بالغ التعقيد بسبب تأخر الاتصال مع الأرض، بالإضافة إلى العزلة والضغط النفسي الناتج عن البقاء لفترات طويلة في بيئة مغلقة وبعيدة عن الكوكب الأم.

تحديات الطب في رحلات الفضاء العميق

تواجه بعثات الفضاء الطويلة، مثل المهمات المقررة إلى القمر والمريخ، عقبة أساسية تتمثل في تأخيرات الاتصال مع الأرض، والتي قد تصل إلى 45 دقيقة في رحلة ذهاب وإياب إلى الكوكب الأحمر، هذا التأخير يجعل الاستشارات الطبية الفورية أمرًا مستحيلًا، كما أن العودة السريعة إلى الأرض لا تُعد خيارًا متاحًا في تلك الظروف، وذلك وفقًا لما نشره موقع space

ولادة المساعد الرقمي الطبي (CMO-DA)

في إطار برنامج "أرتميس" الطموح، تتعاون وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مع شركة جوجل لاختبار نموذج أولي لمساعد طبي رقمي يُعرف باسم CMO-DA، ويُصنف هذا المساعد ضمن أنظمة دعم القرارات السريرية (CDSS)، حيث صُمم خصيصًا لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من تشخيص الأعراض وعلاجها بشكل مستقل عند العمل خارج مدار الأرض المنخفض.

كيف يعمل المساعد الطبي الذكي؟

أوضحت جوجل أن النظام يعتمد على أحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، وقد جرى تدريبه على أدبيات رحلات الفضاء لضمان موثوقية نتائجه، وبفضل هذه التقنيات، يستطيع المساعد الرقمي تقديم تحليلات فورية وآمنة لحالة الطاقم الصحية وأدائهم الجسدي.

نتائج واعدة في الاختبارات الأولية

تشير النتائج الأولية إلى أن هذا المساعد قادر على تقديم تشخيصات موثوقة بناءً على الأعراض المبلغ عنها من قبل الطاقم، وتعمل ناسا وجوجل حاليًا مع أطباء متخصصين لمواصلة اختبار النموذج وتحسين دقته قبل اعتماده في الرحلات المستقبلية.

فوائد تتجاوز الفضاء

لا يقتصر دور هذا الابتكار على دعم المهمات الفضائية فحسب، بل يمكن أن تكون له تطبيقات واسعة على الأرض، خاصة في المناطق النائية أو البيئات القاسية حيث يكون الوصول إلى الكوادر الطبية محدودًا، وقد يسهم في سد فجوة حرجة في الرعاية الصحية سواء في الفضاء أو على كوكبنا.