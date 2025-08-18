قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عمره 115 مليون عام.. اكتشاف آثار ديناصور عملاق في أمريكا

عمره 115 مليون عام.. اكتشاف آثار ديناصور عملاق في أمريكا
عمره 115 مليون عام.. اكتشاف آثار ديناصور عملاق في أمريكا
ولاء خنيزي

قاد العمل التطوعي في إزالة الأنقاض التي خلّفتها الفيضانات العنيفة وسط ولاية تكساس إلى اكتشاف علمي مثير، وسنستعرض هذا الاكتشاف خلال السطور التالية وفقًا لما نشره موقع greekreporter

العثور المفاجئ بعد الفيضانات

 وعثر أثناء إزالة الأنقاض بعد الفيضانات القوية في ولاية تكساس على آثار أقدام ديناصورات قديمة يعود عمرها إلى ما يقارب 115 مليون سنة، وقد تبيّن أنّ هذه البصمات تعود إلى ديناصور ضخم كان من أكبر المفترسات التي جابت الأرض في تلك الحقبة.

هوية الديناصور المكتشف

بحسب ماثيو براون، مدير قسم علم الحفريات الفقارية في جامعة تكساس بمدينة أوستن، فإن هذه الآثار تخص ديناصورًا يُشبه الأكروكانثوصور، وهو مخلوق ضخم اشتهر بوجود أشواك عصبية طويلة على فقراته، ما منحه مظهرًا مميزًا وأتاح له دعمًا إضافيًا لسلسلة عضلية قوية على طول ظهره.

الديناصور المفترس الأعلى في أمريكا الشمالية 

بلغ طول هذا الديناصور حوالي 35 قدمًا، وكان يُعد المفترس الأعلى في أمريكا الشمالية خلال العصر الطباشيري المبكر، أي قبل ظهور الديناصور الأشهر تيرانوصور ريكس بزمن طويل.

تفاصيل الآثار المكتشفة

وتشمل الاكتشافات نحو خمسة عشر أثرًا مميزًا للأقدام، يتراوح طول كل منها بين 18 و20 بوصة، ما يعكس ضخامة الكائن الذي خلفها. 

ويشير النمط المتقاطع لهذه الآثار إلى احتمال تحرك مجموعة من الديناصورات معًا عبر المنطقة، مما يمنح الباحثين لمحة نادرة عن سلوك اجتماعي محتمل لهذه الكائنات العملاقة.

السياق الجيولوجي للاكتشاف

عُثر على الآثار داخل تكوين جيولوجي يُعرف باسم غلين روز، وهو طبقة صخرية مشهورة في وسط تكساس يعود تاريخها إلى ما بين 110 و115 مليون سنة، وخلال تلك الفترة، كانت المنطقة ساحلًا موحلًا لبحر ضحل، ما وفّر بيئة مثالية لالتقاط بصمات الأقدام وحفظها، قبل أن تتصلب مع مرور الوقت وتتحول إلى صخر صلب.

خطط البحث المستقبلية

يعتزم فريق الباحثين العودة إلى الموقع لإجراء تحليلات أكثر شمولاً، باستخدام تقنيات حديثة مثل المسح عالي الدقة والطائرات بدون طيار، وذلك من أجل إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة لهذه المسارات، ومن شأن هذه الوثائق المتقدمة أن تمنح العلماء رؤى جديدة حول الميكانيكا الحيوية للديناصورات، وكيفية حركتها، إضافة إلى فهم أعمق لطبيعة بيئتها الساحلية القديمة.

ديناصور ديناصورات ديناصور عملاق ديناصورات عملاقة تكساس ولاية تكساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: هناك ظلم استمر لمدة 80 عامًا على الاشقاء في فلسطين

وزير الخارجية

وزير الخارجية: دورنا هو العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ورغم كل حملات التجويع

صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية: الوفد الفلسطيني سيزور مستشفى العريش ومواقع لوجستية لدعم غزة

بالصور

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد