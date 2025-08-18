قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
قرار عاجل بمنع مندوبي المبيعات من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد
وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات
صفقة استثمارات كبرى.. الرياض ودمشق تفتحان صفحة اقتصادية جديدة بمليارات الريالات | تقرير
نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
18 عاما.. السن القانوني لاصطحاب الكلب طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"

أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
ولاء خنيزي

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أبرز وأقوى الدوريات الكروية في العالم، بل يُوصف غالبًا بأنه الأكثر إثارة ومتعة بفضل قوته التنافسية وشعبيته العالمية الجارفة، حيث يضم البريميرليج أفضل النجوم والمدربين، وتتميز الكرة الإنجليزية بالإيقاع السريع، والقوة البدنية، والحماس الجماهيري الذي يملأ مدرجات الملاعب العريقة مثل "أولد ترافورد" و"آنفيلد" و"ستامفورد بريدج"، ويتابعها ويعشقها الملايين من الوطن العربي. 

هدف مبكر يحسم القمة

استهل فريق أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 بانتصار ثمين على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أولد ترافورد".

انطلاقة مثالية في الموسم الجديد

سجل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري هدف الفوز للمدفعجية في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة، ليمنح فريقه انطلاقة مثالية في الموسم الجديد.

تشكيل الفريقين

تشكيل مانشستر يونايتد 

دخل مانشستر يونايتد اللقاء تحت قيادة المدرب روبن أموريم بالتشكيل التالي:

ألتاي بايندير – يورو – دي ليخت – شاو – دالوت – كاسيميرو – برونو فرنانديز – دورجو – ماونت – كونيا – مبيومو.

تشكيل أرسنال

بينما اعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على التشكيلة الآتية:

رايا – كالافيوري – جابرييل – ساليبا – وايت – ديكلان رايس – زوبيمندي – أوديجارد – مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس – بوكايو ساكا.

مانشستر يونايتد بين الماضي والحاضر

أنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما دفع الإدارة إلى دعم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية بصفقات هجومية جديدة مثل براين مبيومو، بنجامين سيسكو، وماتيوس كونيا، أملاً في تحسين الأداء والعودة للمنافسة.

طموحات أرسنال

على الجانب الآخر، حافظ أرسنال على تواجده في المراكز المتقدمة خلال المواسم الثلاثة الماضية، بعدما أنهى كل منها في المركز الثاني، ويطمح المدرب أرتيتا هذا الموسم إلى كسر سلسلة الإخفاقات واقتناص اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة.

التاريخ ينحاز لليونايتد

رغم سقوطه في المباراة الافتتاحية، يبقى التاريخ في مصلحة مانشستر يونايتد، إذ التقى الفريقان في 223 مواجهة سابقة، فاز اليونايتد في 95 مباراة مقابل 80 انتصارًا لأرسنال و48 تعادلاً.

وسجل لاعبو الشياطين الحمر 353 هدفًا، بينما أحرز لاعبو أرسنال 324 هدفًا، ويظل واين روني الهداف التاريخي لهذه القمة.

أرسنال البريميرليج مانشستر يونايتد أولد ترافورد الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

ترشيحاتنا

امام عاشور

مهيب عبد الهادي يوجه رسالة لـ إمام عاشور: العودة اقتربت

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤلا بشأن لاعب الجولة الثانية من الدوري

زيزو

الدردير: نسينا زيزو.. هنعمل مليون زيزو زي ما عملناه

بالصور

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد