بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج

اكتسح فريق توتنهام هوتسبير نظيره بيرنلي، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية توتنهام عن طريق ريتشارليسون (هدفين) وبرينان جونسون في الدقائق 10، 60، 66.



وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس - فان دي فين - كريستيان روميرو - بيدرو بورو.

خط الوسط: لوكاس بيرجفال - آرشي جراي - برينان جونسون - باب ماتار سار - محمد قدوس.

خط الهجوم: ريتشارليسون.

وتُعد هذه أول مباراة لفريق توتنهام بعد خسارة السوبر الأوروبي بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة 4-3.