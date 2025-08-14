على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتجها إلى ركلات الترجيح.

وجاءت ثنائية توتنهام عن طريق فان دي فين وكريستيان روميرو في الدقيقتين 39, 48.

فيما جاءت ثنائية باريس عن طريق لي كانج إن وجانكالو راموس في الدقيقتين 85، 90+4.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شيفالييه.

الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز.

الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - دوي.

الهجوم: باركولا - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا.

فيما جاء تشكيل توتنهام هوتسبير كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - دانسو - فان دي فين.

خط الوسط: سبنس - بينتانكور - بالينيا.

خط الهجوم: قدوس - سار - ريتشارليسون