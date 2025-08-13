السوبر الأوروبي.. توتنهام يتقدم بهدف على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام هوتسبير بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في الشوط الأول، في إطار نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شيفالييه.

الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز.

الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - دوي.

الهجوم: باركولا - عثمان ديمبيلي - كفاراتسخيليا.

فيما جاء تشكيل توتنهام هوتسبير كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - دانسو - فان دي فين.

خط الوسط: سبنس - بينتانكور - بالينيا.

خط الهجوم: قدوس - سار - ريتشارليسون.