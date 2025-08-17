أبرزها الإرهاق وفقدان الوزن.. أعراض اضطرابات المناعة الذاتية عند الأطفال

جهاز المناعة في جسم الإنسان خُلق لحمايته من الجراثيم والفيروسات، غير أنّه في بعض الحالات يختل توازنه ويبدأ بمهاجمة أنسجة الجسم السليمة كما لو كانت أجسامًا دخيلة، وتُسمّى هذه الحالة اضطرابات المناعة الذاتية، هذه الاضطرابات ليست مقتصرة على الكبار فقط، بل قد تظهر أيضًا لدى الأطفال، مما يتطلب متابعة دقيقة ورعاية خاصة من الوالدين، وسنرصد تأثير الإضطرابات على جسم الطفل والاعراض التي تستوجب الإنتباه خلال السطور التالية وذلك وفق التقارير الطبية الصادرة عن Narayana Health

تأثير الاضطرابات على جسم الطفل

تشير التقارير الطبية إلى أنّ اضطرابات المناعة الذاتية قد تصيب أي جزء من جسم الطفل، وذلك بدءًا من الجهاز الهضمي والجلد، ووصولًا إلى المفاصل والأعضاء الحيوية، بعض الأنواع تقتصر على عضو محدد، بينما يمتد تأثير بعضها الآخر ليشمل أجهزة متعددة في الوقت نفسه.

أبرز الأمثلة على اضطرابات المناعة الذاتية

داء السكري من النوع الأول

يحدث نتيجة مهاجمة جهاز المناعة لخلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين.

التهاب المفاصل الشبابي

يتسم بآلام وتيبس في المفاصل يزداد وضوحًا في ساعات الصباح.

الداء البطني -السيلياك

حساسية من مادة الجلوتين تؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة.

الذئبة الحمراء

مرض معقّد يصيب الجلد والمفاصل وقد يمتد تأثيره إلى أعضاء داخلية.

التهاب الغدة الدرقية المناعي

ينتج عنه اضطراب في إفراز الهرمونات بسبب مهاجمة الغدة الدرقية.

الأعراض التي تستوجب الانتباه

هناك علامات إنذار ينبغي على الأهل ملاحظتها، مثل:

الشعور بالإرهاق المستمر.

فقدان الوزن دون مبرر.

ضعف النمو مقارنة بالأقران.

تكرار الإصابة بالحمى.

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ظهور طفح جلدي.

تغيّرات في السلوك أو مستوى التركيز.

العوامل المهيئة للإصابة

رغم عدم وجود سبب واحد محدد لهذه الاضطرابات، إلا أنّ بعض العوامل تزيد من احتمالية ظهورها، ومن أبرزها:

الاستعداد الوراثي.

التعرض لبعض الفيروسات أو الملوثات البيئية.

التغيرات الهرمونية الطبيعية المصاحبة لمراحل النمو.

استراتيجيات التعامل مع المرض

النجاح في مواجهة اضطرابات المناعة الذاتية يتطلب خطة علاجية متكاملة تشمل: