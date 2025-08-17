قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبرزها الإرهاق وفقدان الوزن.. أعراض اضطرابات المناعة الذاتية عند الأطفال

ولاء خنيزي

جهاز المناعة في جسم الإنسان خُلق لحمايته من الجراثيم والفيروسات، غير أنّه في بعض الحالات يختل توازنه ويبدأ بمهاجمة أنسجة الجسم السليمة كما لو كانت أجسامًا دخيلة، وتُسمّى هذه الحالة اضطرابات المناعة الذاتية، هذه الاضطرابات ليست مقتصرة على الكبار فقط، بل قد تظهر أيضًا لدى الأطفال، مما يتطلب متابعة دقيقة ورعاية خاصة من الوالدين، وسنرصد تأثير الإضطرابات على جسم الطفل والاعراض التي تستوجب الإنتباه خلال السطور التالية وذلك وفق التقارير الطبية الصادرة عن Narayana Health

 تأثير الاضطرابات على جسم الطفل

تشير التقارير الطبية إلى أنّ اضطرابات المناعة الذاتية قد تصيب أي جزء من جسم الطفل، وذلك بدءًا من الجهاز الهضمي والجلد، ووصولًا إلى المفاصل والأعضاء الحيوية، بعض الأنواع تقتصر على عضو محدد، بينما يمتد تأثير بعضها الآخر ليشمل أجهزة متعددة في الوقت نفسه.

أبرز الأمثلة على اضطرابات المناعة الذاتية

داء السكري من النوع الأول

 يحدث نتيجة مهاجمة جهاز المناعة لخلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين.

التهاب المفاصل الشبابي

يتسم بآلام وتيبس في المفاصل يزداد وضوحًا في ساعات الصباح.

الداء البطني -السيلياك

 حساسية من مادة الجلوتين تؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة.

الذئبة الحمراء

 مرض معقّد يصيب الجلد والمفاصل وقد يمتد تأثيره إلى أعضاء داخلية.

التهاب الغدة الدرقية المناعي

 ينتج عنه اضطراب في إفراز الهرمونات بسبب مهاجمة الغدة الدرقية.

الأعراض التي تستوجب الانتباه

هناك علامات إنذار ينبغي على الأهل ملاحظتها، مثل:

  • الشعور بالإرهاق المستمر.
  • فقدان الوزن دون مبرر.
  • ضعف النمو مقارنة بالأقران.
  • تكرار الإصابة بالحمى.
  • اضطرابات في الجهاز الهضمي.
  • ظهور طفح جلدي.
  • تغيّرات في السلوك أو مستوى التركيز.

العوامل المهيئة للإصابة

رغم عدم وجود سبب واحد محدد لهذه الاضطرابات، إلا أنّ بعض العوامل تزيد من احتمالية ظهورها، ومن أبرزها:

  • الاستعداد الوراثي.
  • التعرض لبعض الفيروسات أو الملوثات البيئية.
  • التغيرات الهرمونية الطبيعية المصاحبة لمراحل النمو.

استراتيجيات التعامل مع المرض

النجاح في مواجهة اضطرابات المناعة الذاتية يتطلب خطة علاجية متكاملة تشمل:

  • استخدام الأدوية للسيطرة على الالتهاب وتقليل نشاط جهاز المناعة.
  • اتباع أنظمة غذائية خاصة تتناسب مع طبيعة الاضطراب.
  • جلسات علاج طبيعي للحفاظ على الحركة واللياقة الجسدية.
  • توفير بيئة نفسية داعمة تقلل من مستويات التوتر.
  • إجراء فحوصات طبية دورية لمتابعة الحالة والتدخل المبكر عند الضرورة.
