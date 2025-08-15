فوائد مذهلة لإستخدام اللبان الذكر.. يعالج الالتهابات ويقوي المناعة

يعد اللبان الذكر، أو Boswellia serrata من أقدم العلاجات الطبيعية في الطب البديل، ويمتلك فوائد صحية متعددة تتجاوز دوره التقليدي في دعم التنفس.

أهم فوائد اللبان الذكر

ورغم النتائج الواعدة، يجب استشارة الطبيب قبل استخدام اللبان الذكر خاصة لمرضى الأمراض المزمنة أو لمن يتناولون أدوية منتظمة

ومن أبرز فوائد إستخدام اللبان الذكر، والأمراض التي يمكنه محاربتها والوقاية منها، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين”، وتشمل ما يلي:

ـ تخفيف آلام والتهابات المفاصل:

يحتوي على مركبات Boswellic acids التي تقلل التورم وتحسن الحركة في حالات التهاب المفاصل والفصال العظمي.

ـ دعم الجهاز التنفسي:

يساعد في تخفيف أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن، ويقلل من انقباض الشعب الهوائية.

فوائد اللبان الذكر

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يخفف من أعراض التهاب القولون التقرحي ومرض كرون بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

ـ تقوية الجهاز المناعي:

يعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات، ويساهم في مكافحة الالتهابات.

ـ تحسين صحة الجلد:

يقلل من التهيج ويسرّع التئام الجروح، ويستخدم لعلاج الصدفية والإكزيما.

فوائد اللبان الذكر

ـ الحفاظ على صحة الفم:

يكافح التهابات اللثة والبكتيريا المسببة لها.

ـ دعم التمثيل الغذائي:

قد يساعد في خفض مستويات السكر والدهون في الدم.

ـ خصائص مضادة للسرطان (قيد الدراسة):

أبحاث مبدئية تشير إلى قدرته على إبطاء نمو بعض الخلايا السرطانية.