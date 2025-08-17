تجربة فريدة من نوعها.. الصين تطلق أول مركز تسوق للروبوتات في العالم

افتتحت الصين في العاصمة بكين أول مركز تجاري مخصص لبيع الروبوتات على مستوى العالم، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو دمج التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية.

ويقع المركز داخل منطقة E-Town التكنولوجية المتطورة، في مبنى مكوّن من أربعة طوابق صُمم على غرار وكالات السيارات بنظام 4S، ليجمع تحت سقف واحد خدمات البيع، والصيانة، وقطع الغيار، واستطلاع آراء العملاء، لكن مع اختلاف جوهري يتمثل في كونه مخصصًا بالكامل للأجهزة الروبوتية.

أكثر من 100 نوع من الروبوتات

يضم المركز الجديد تشكيلة واسعة تتجاوز 100 نوع من الروبوتات من نحو 200 علامة تجارية محلية وعالمية، أبرزها شركتا Ubtech Robotics وUnitree Robotics.

وتتنوع المعروضات بين نماذج بسيطة مخصصة للاستخدام المنزلي بأسعار تبدأ من نحو 2000 يوان، وصولًا إلى روبوتات متقدمة على هيئة بشرية قد تبلغ قيمتها ملايين اليوانات، ومن أبرز الابتكارات المعروضة روبوت مُصمم على هيئة العالم ألبرت أينشتاين بسعر يقارب 97 ألف دولار.

روبوتات بقدرات مبتكرة

يقدّم المركز لزواره نماذج متعددة الأغراض، منها الكلاب الآلية، والروبوتات القادرة على لعب الشطرنج، والآلات الراقصة، إضافة إلى شخصيات تاريخية متحركة مثل الإمبراطور الصيني تشين شي هوانغ، والعالم إسحاق نيوتن، والشاعر لي باي.

كما يحتوي على روبوتات عملية تؤدي مهام حياتية مثل الطهي، تحضير القهوة، صرف الأدوية، الرسم، لعب كرة السلة، بل وحتى اجتياز مسارات معقدة.

مطاعم وترفيه بإدارة روبوتية

لا يقتصر دور المركز على البيع فقط، بل يضم مطعمًا متكاملًا يُديره طهاة روبوتيون يقدمون وجبات للزوار، إلى جانب منطقة ترفيهية خاصة لمتابعة منافسات رياضية للروبوتات تشمل كرة القدم وألعاب القوى، كما يحتوي على قسم متخصص لقطع الغيار وخدمات الصيانة، ما يجعله أقرب إلى ساحة لعب تكنولوجية منه إلى متجر تقليدي.

أهداف المشروع وأبعاده

تسعى الصين من خلال هذا المشروع إلى تعزيز تقبّل الجمهور للروبوتات باعتبارها جزءًا من الحياة اليومية وليس مجرد منتجات مستقبلية. ويرى مراقبون أن المركز يحمل أيضًا أبعادًا دعائية تعكس طموحات الصين في توسيع قوتها الناعمة عالميًا، إلى جانب كونه خطوة اقتصادية وتجارية مهمة، كما يندرج ضمن استراتيجية أشمل لتعزيز مكانة البلاد في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتزايد شيخوخة السكان.

دعم حكومي واستراتيجية وطنية

ترافق افتتاح المركز مع مؤتمر الروبوتات العالمي 2025، وقبيل انطلاق أول دورة من الألعاب العالمية للروبوتات البشرية في بكين. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار دعم حكومي واسع النطاق، إذ خصصت بكين خلال العام الماضي أكثر من 20 مليار دولار لدعم قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تخطط لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تريليون يوان لتمويل الشركات الناشئة في هذا المجال.