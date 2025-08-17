قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
رائد الفضاء.. مهنة خطرة براتب غير متوقع| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

رغم أن مهنة رواد الفضاء تصنف ضمن أكثر الوظائف طلبا وخطورة في العالم، فإن المقابل المادي الذي يتقاضاه أصحابها لا يعكس حجم التحديات التي يواجهونها، وفق ما كشفت شهادات لعدد من العاملين السابقين في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

رواتب صادمة لأخطر وظيفة فى العالم 

وربما يتوقع البعض أن رواد الفضاء يتقاضون رواتب ضخمة، نظراً للمهارات الاستثنائية والتدريبات المكثفة التي يخضعون لها، فضلاً عن العمل في بيئة شديدة الخطورة كالفضاء الخارجي إلا أن الحقيقة، بحسب ما تؤكده رائدة الفضاء الأميركية المتقاعدة نيكول ستوت، بعيدة تماماً عن هذه التصورات.

"ليس كما يظن الناس"

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، كشفت ستوت، التي شاركت في مهمتين فضائيتين وأمضت أكثر من 100 يوم في الفضاء، أن راتبها خلال فترة عملها في "ناسا" لم يكن مرتفعًا على الإطلاق، قائلة: "إنها ليست من أكثر المهن ربحًا كما يعتقد البعض".

جدير بالذكر أن ستوت كانت أول من قام بتشغيل الذراع الآلية لمحطة الفضاء الدولية لالتقاط مركبة شحن طائرة، كما أنها كانت عاشر امرأة تقوم بالسير في الفضاء.

مكافآت "رمزية"

وفي حادثة أخرى تسلط الضوء على ضعف المقابل المالي، أشارت تقارير إلى أن رائدي الفضاء سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور، اللذين أمضيا تسعة أشهر عالقين في محطة الفضاء الدولية خلال العام الجاري، من المتوقع أن يتقاضيا مكافآت مالية متواضعة لقاء هذه التجربة القاسية.

من جانبها، أوضحت رائدة الفضاء السابقة كادي كولمان، أن الرواتب التي يتلقاها رواد الفضاء تقتصر على الأجر الأساسي، دون أي تعويض عن الساعات الإضافية، باستثناء "نفقات عرضية" ضئيلة ملزمون قانونًا بدفعها.

كم يتقاضى رائد الفضاء؟

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة "ناسا"، يبلغ الراتب السنوي لرائد الفضاء حوالي 152,258 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل تقريبًا 112,347 جنيها إسترليني مع ذلك، يمكن أن يختلف هذا الرقم اعتمادًا على مؤهلات الفرد وخبرته المهنية.

ورغم أن المبلغ قد يبدو كبيرًا للبعض، إلا أن المخاطر الجسيمة التي يواجهها رواد الفضاء، بدءًا من الانفجارات المحتملة ووصولًا إلى العزلة التامة والظروف النفسية الصعبة، تدفع الكثيرين للتساؤل هل يستحق هذا الراتب المهمة؟

