عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

في ظاهرة كونية نادرة ومذهلة، رصد علماء فلك تيارا هائلا من البلازما والطاقة ينطلق من مجرة بعيدة موجها مباشرة نحو الأرض، في مشهد يشبه "عين ساورون" من سلسلة أفلام "سيد الخواتم"، ما أثار فضول الباحثين وأعاد فتح نقاش علمي حول طبيعة هذا النوع من الأجرام الكونية.

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء

ووفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة Astronomy & Astrophysics، فإن هذه الظاهرة تعود إلى "بلازار" (Blazar) – نوع من المجرات النشطة يحتوي على ثقب أسود فائق الكتلة يُطلق نفاثاً عالي الطاقة باتجاه الأرض، وعلى الرغم من أن المجرة تقع على بعد مليارات السنين الضوئية، فإنها تعد من بين ألمع الأجسام في السماء.

حل لغز عمره عقود

النفاث الكوني المكتشف حير العلماء لعقود، حيث بدا وكأنه يتحرك ببطء، رغم كونه مصدرا رئيسيا لأشعة غاما والنيوترينوهات عالية الطاقة.

وهو ما شكل لغزا، لأن الفرضيات السابقة كانت تفترض أن هذه الإشعاعات لا يمكن أن تصدر إلا عن نفاثات تتحرك بسرعات هائلة.

لكن باستخدام بيانات استُخلصت على مدى 15 عاما من خلال “مصفوفة القاعدة الطويلة جداً” وهي شبكة تضم 10 تلسكوبات راديوية موزعة عبر الولايات المتحدة تمكن الباحثون من تكوين صورة عالية الدقة لهذا النفاث، وكشفوا عن تفاصيل بنيوية غير مسبوقة.

صورة غير مسبوقة لتيار كوني

قال البروفيسور يوري كوفاليف، الباحث الرئيسي من معهد ماكس بلانك لرصد الراديو:"عندما أعدنا بناء الصورة، بدت مذهلة للغاية. لم نشهد شيئاً مماثلاً من قبل مجال مغناطيسي توريدي شبه مثالي، ونفاث موجه مباشرة نحو الأرض."

ونتيجة لهذا التوجيه المباشر، فإن الإشعاعات الراديوية عالية الطاقة تتضخم بنحو 30 مرة أو أكثر، وفق ما أوضحه الباحث المشارك جاك ليفينغستون، الذي أشار أيضاً إلى أن النفاث يبدو وكأنه يتحرك ببطء، بسبب ما يُعرف بـ"تأثير الإسقاط" – وهو خداع بصري ناجم عن زاوية الرؤية.

نافذة إلى قلب المجرة

أتاحت هذه الرؤية المباشرة للعلماء فرصة فريدة لرصد البنية الداخلية للنفاث، حيث كشفت التحليلات أن المجال المغناطيسي داخل التيار يأخذ شكلاً حلزونيا أو توريديا، ما قد يكون عاملاً أساسياً في تسريع الجسيمات إلى طاقات قصوى.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على توسيع فهمنا لهذه الظواهر الكونية فحسب، بل قد يساعد في حل ألغاز أعمق تتعلق بكيفية تشكل وانتقال الطاقة في أكثر مناطق الكون عنفا وغموضا.

