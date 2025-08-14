كوكبة إنترنت.. الصين تعزز طموحاتها في الفضاء بإطلاق أقمار جديدة

في خطوة جديدة تعكس تطلعاتها المتزايدة في مجال الفضاء، أطلقت الصين أمس، الأربعاء 13 أغسطس 2025، مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض، ضمن مشروعها الطموح لإنشاء "كوكبة إنترنت" متطورة.

تهدف هذه الكوكبة إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة وشاملة، تغطي المناطق النائية والحضرية على حد سواء، وتساهم في تحسين جودة الاتصالات الرقمية وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد.

وقد تم الإطلاق من مركز ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، على متن الصاروخ العملاق "لونج مارش-5 بي"، الذي نجح في إيصال الأقمار إلى المدار المحدد بدقة متناهية، ليضيف إنجازًا جديدًا لسجل الصين المتميز في سباق الفضاء العالمي ويعكس قدرة البلاد على تنفيذ مهام فضائية متقدمة بشكل متواصل.

كوكبة الإنترنت الصينية: أهداف وتوجهات استراتيجية

تهدف كوكبة الإنترنت الصينية إلى توفير شبكة اتصالات متقدمة تدعم المستخدمين المدنيين والعسكريين على حد سواء، وتعد جزءًا مهمًا من استراتيجية بكين لتعزيز استقلالها التكنولوجي في مجال الفضاء.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذه المجموعة الجديدة، وهي الثامنة ضمن مشروع "كوكبة الإنترنت"، انطلقت في الساعة 2:43 ظهرًا بتوقيت بكين على متن صاروخ "لونج مارش-5 بي"، ودخلت المدار المحدد مسبقًا بنجاح تام.

ويعتبر هذا الإطلاق المهمة رقم 588 في سلسلة صواريخ "لونج مارش"، ما يعكس تاريخ الصين الطويل من النجاحات الفضائية، ويؤكد على الدقة العالية في التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى الخبرة المتراكمة في إدارة عمليات الإطلاق المعقدة.

سبيس إكس تؤجل إطلاق "فالكون 9" وتستعد لمهمتها المائة

في الوقت نفسه، أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخها "فالكون 9" الذي كان مقررًا في 7 أغسطس، وذلك لإجراء فحوصات إضافية حرصًا على سلامة المركبة والأقمار الصناعية التابعة لمشروع "كويبر" لشركة أمازون.

وتم تحديد يوم الجمعة 8 أغسطس موعدًا جديدًا للإطلاق، حيث سيحمل الصاروخ 24 قمرًا صناعيًا إلى المدار، في إطار مهمتها المئة خلال عام 2025.

ويعكس هذا النشاط المكثف التزام سبيس إكس بتعزيز حضورها في مجال الفضاء التجاري، ودعم خططها المستقبلية لاستكشاف الكواكب، وتطوير تقنيات الاتصالات العالمية عبر الأقمار الصناعية، ما يبرز أهمية مثل هذه الإطلاقات في تسريع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وخدمات الاتصال المتقدمة على مستوى عالمي.