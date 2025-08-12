الصين تقطع الاتصال مع رئيس التشيك بسبب لقائه مع الدالاي لاما

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع أشكال التواصل مع رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافيل، على خلفية لقائه بالزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما الرابع عشر، في خطوة وصفتها بكين بأنها تمس بسيادتها وتمثل انتهاكا لالتزامات براغ السياسية تجاهها.

وكان الرئيس التشيكي قد التقى الدالاي لاما في الهند خلال شهر يوليو، وذلك رغم التحذيرات والاعتراضات المتكررة من الجانب الصيني.

وأوضح مكتب الرئاسة التشيكية أن اللقاء تم بصيغة شخصية، وليس بصفة رسمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، إن هذا اللقاء "يعد انتهاكا خطيرا للالتزامات السياسية التي تعهدت بها الحكومة التشيكية تجاه الصين، ويمثل مسايا بسيادتها ووحدة أراضيها"، مشيرا إلى أن بكين أعربت رسميا عن احتجاجها الشديد لبراغ.

وأضاف: "في ظل هذا التصرف الاستفزازي من قبل بيتر بافيل، قررت الصين وقف جميع الاتصالات معه".

يذكر أن الدالاي لاما يقيم في الهند منذ عام 1959 عقب فشل انتفاضة التبت ضد الحكم الصيني، وتعتبره بكين شخصية انفصالية تهدد وحدة البلاد.