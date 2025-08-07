قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
ترمب يلوّح بالعقوبات: ضغوط جمركية على الصين والهند ومحادثات "واعدة" مع بوتين

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي تعكس تحولًا واضحًا في السياسة التجارية للولايات المتحدة تجاه عدد من الدول الكبرى، لا سيما الصين والهند، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وذلك بسبب استمرار شرائهما للنفط الروسي، في وقت تسعى فيه واشنطن لتكثيف الضغوط على موسكو على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وفي تصريحات عاجلة، قال ترامب إن بلاده "قد تفرض رسوما جمركية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي"، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات عقابية تستهدف أحد أبرز الشركاء التجاريين لروسيا. 

وأضاف أن "الهند ستواجه المزيد من العقوبات"، في إشارة واضحة إلى تزايد التوترات بين واشنطن ونيودلهي، خصوصًا في ظل التقارير التي تؤكد زيادة واردات الهند من النفط الروسي بأسعار تفضيلية.

وحول روسيا، أوضح ترامب أن "القرار بشأن الرسوم الجمركية على موسكو لم يُحسم بعد"، مشيرًا إلى أن إدارته ما تزال تدرس الخيارات المتاحة بعناية. 

ومع ذلك، أكد أن "محادثات جيدة جدًا" أُجريت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكرر بأن "هناك فرصة جيدة لعقد اجتماع قريب جدًا" بين الطرفين، ما يعكس توجهًا نحو استكشاف الحلول السياسية إلى جانب الضغوط الاقتصادية.

في السياق ذاته، أعلن ترامب عن نية إدارته فرض "رسوم جمركية كبيرة جدًا على الرقائق وأشباه الموصلات"، دون أن يحدد الدول المستهدفة، لكن التلميح يرتبط على الأرجح بالسوق الصينية التي تمثل لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه التصريحات استراتيجية مزدوجة تتبناها إدارة ترامب: من جهة، تكثيف الضغوط الاقتصادية على حلفاء روسيا عبر العقوبات والرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى، إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع موسكو لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في أوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده العلاقات الدولية، حيث تتجه أنظار العالم إلى التحركات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على خريطة التحالفات الاقتصادية والسياسية، خاصة أن التصعيد الاقتصادي تجاه دول كبرى مثل الصين والهند قد يفتح جبهات جديدة من التوتر في الأسواق العالمية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الصين والهند موسكو الحرب المستمرة في أوكرانيا واشنطن الهند

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

كان مقصرا في حق نفسه.. أمير مرتضى منصور يهاجم شيكابالا

هاني رمزي يكشف عن أفضل صفقة في الأهلي

عرض رسمي من فلازنيا الألباني لضم عبدالمجيد مدافع شباب الزمالك

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

