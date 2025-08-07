انهيار جسر معلق غربي الصين ومصرع 5 وإصابة 24 آخرين

شهدت محافظة تشاوسو في ولاية إيلي ذاتية الحكم شمال منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين انهيار جزء بسيط من جسر معلق في منطقة سياحية بالمحافظة.

كما تسبب الانهيار الجزئي في مصرع خمسة أشخاص وإصابة 24 آخرين في محافظة تشاوسو في ولاية إيلي ذاتية الحكم لقومية القازاق.

ووفق تقارير إعلامية، فقد وقع الحادث عندما انقطع أحد الكابلات الداعمة للجسر، ما أدى إلى إمالة سطحه وسقوط 29 شخصًا.

وفي وقت سابق، تسببت فيضانات عارمة في انهيار جزء من جسر سريع في الصين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال 30 آخرون في عداد المفقودين، وفقًا للسلطات.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن قسمًا بطول 130 قدمًا من الجسر في قرية يانبينغ قد انهار، ما أدى إلى سقوط المركبات في نهر جينكيان بعد أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وكان أكثر من 1600 من عمال الإنقاذ في مكان الحادث يبحثون عن المفقودين وينتشلون الحطام المتشابك من المياه، مع نشر طائرات بدون طيار وقوارب للمساعدة، حسبما ذكرت الوكالة.

ونقلت شينخوا عن ​​أفراد الإنقاذ قولهم إن "سيول الأنهار قد تباطأت وانخفض منسوب المياه ، مما سمح لهم بتحديد مواقع حطام المركبات بسهولة أكبر".