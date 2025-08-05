ترامب: اتفاق تجاري مع الصين "قريب جدا".. ورسوم مرتقبة على الهند بسبب النفط الروسي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مشيرا إلى إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام في حال تم الاتفاق.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي": "لقد طلب عقد اجتماع، وإذا توصلنا إلى اتفاق، فمن المرجح أن ألتقي بالرئيس شي قبل نهاية العام. أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن يكون هناك اجتماع".

وأضاف: "نحن نقترب جدا من إبرام اتفاق، والعلاقات بيننا وبين الصين جيدة للغاية".

وفي سياق آخر، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة سترفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب وارداتها من النفط الروسي، مهددا بـ "زيادة كبيرة" في الرسوم خلال 24 ساعة. وأكد في حديثه أنه لا يشعر بالقلق تجاه أسعار النفط.