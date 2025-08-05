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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يهود ضد حرب غزة.. اعتقال أكثر من 40 متظاهرًا أمام فندق ترامب بنيويورك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

شهدت مدينة نيويورك، مساء أمس الإثنين، احتجاجًا واسعًا أمام فندق ترامب الدولي بالقرب من "كولومبوس سيركل"، حيث تجمع مئات المتظاهرين الرافضين للحرب في قطاع غزة والمنددين بالتدهور الكارثي في الأوضاع الإنسانية هناك، مطالبين الإدارة الأمريكية بوقف دعمها غير المشروط لإسرائيل والضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وجاءت المظاهرة بدعوة من منظمة "إف نوت ناو"، وهي حركة يهودية-أمريكية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها:

  • "أوقفوا التطهير العرقي"،
  • "لا للتجويع... لا باسمنا"،
  • "كفى دعمًا للحرب"،
  • و"لن يتكرر ذلك مجددًا".

وقالت مورياه كابلان، المديرة المؤقتة للحركة، في كلمتها أمام الحشد: "دعونا لا نلجأ للمراوغة: حصار الحكومة الإسرائيلية على غزة هو سياسة تطهير عرقي من خلال التجويع الجماعي القسري. إنه إهانة لا تحتمل لإنسانيتنا المشتركة".

وأضافت:"نحن هنا كيهود، لا لنرفض هذه الجرائم فحسب، بل لنؤكد أن معارضتنا لها تنبع من جوهر معتقداتنا اليهودية".

أصوات يهودية رسمية تنتقد إسرائيل

وشهدت المظاهرة مشاركة شخصيات يهودية بارزة، بينها الحاخامة جيل جاكوبس، والرئيسة السابقة لبلدية مانهاتن روث ميسينجر، بالإضافة إلى براد لاندر، المراقب المالي لمدينة نيويورك، الذي قال:

"ما يحدث في غزة هو دمار بيد الدولة الإسرائيلية... من غير المقبول أن نواصل دعم هذه الحرب بأسلحتنا وأموالنا وصمتنا".

وتزامنت المظاهرة مع مناسبة "تيشا بآف" في الديانة اليهودية، والتي يحيي فيها اليهود ذكرى تدمير هيكلهم التاريخي، ما أضفى طابعًا رمزيًا على التظاهرة، بحسب لاندر.

مسؤولة أمريكية سابقة: يجب أن نقول "كفى"

من بين المشاركين أيضًا، ليلي جرينبرج كول، المسؤولة السابقة في إدارة بايدن-هاريس، والتي كانت أول مسؤولة يهودية أمريكية تستقيل علنًا في مايو 2024 احتجاجًا على دعم واشنطن اللامشروط لإسرائيل خلال الحرب.

وقالت في تصريحات للصحافة: "نحن ممولون مباشِرون لهذه الحرب، عبر الضرائب الأميركية. وكمواطنين يهود أميركيين، تقع علينا مسؤولية أخلاقية للرفض والاحتجاج".

وأضافت: "ثمة تغير حقيقي في الوعي، وأرى وجوهًا جديدة بين المحتجين. الحضور وحده لا يكفي، لكنه البداية".

تصعيد في الموقف.. واعتقالات بالجملة

وانتهت المظاهرة بسلسلة من الاعتقالات طالت أكثر من 40 شخصًا، وفقًا للشرطة، دون تسجيل مواجهات عنيفة. وتعد هذه المظاهرة من أكبر التحركات اليهودية الرافضة للحرب على غزة في قلب نيويورك منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، وسط تصاعد الغضب الشعبي والانتقادات المتزايدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب موقفها من النزاع.

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