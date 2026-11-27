يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الأفريقي التونسي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري.

ويعمل معتمد جمال، المدير الفني للزمالك على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة مع دراسة إجراء بعض التعديلات الفنية في ظل استعادة عدد من اللاعبين جاهزيتهم البدنية والفنية خلال الفترة الأخيرة.

محمود بنتايج أبرز مفاجآت تشكيل الزمالك

ويأتي المغربي محمود بنتايج في مقدمة الأسماء المرشحة للعودة إلى التشكيل الأساسي بعدما اطمأن الجهاز الفني على جاهزيته للمشاركة حيث يدرس معتمد جمال الاعتماد عليه في قيادة الجبهة اليسرى للاستفادة من قدراته الهجومية والدفاعية أمام الفريق التونسي.

وفي المقابل، يدرس المدير الفني إعادة أحمد فتوح إلى مركز وسط الملعب من أجل توظيف إمكاناته الفنية في بناء الهجمات والمساهمة في السيطرة على منطقة المناورات وهو ما يمنح الزمالك حلولا إضافية على المستوى الخططي.

كما يميل الجهاز الفني إلى الحفاظ على ثنائية محمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل في قلب الدفاع، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الدفاعي خلال المواجهة.

معتمد جمال يستقر على القوة الهجومية

وعلى المستوى الهجومي، يتجه معتمد جمال للاعتماد على الثلاثي عدي الدباغ وأحمد شريف وشيكو بانزا مع إمكانية إجراء بعض التعديلات وفقا للرؤية الفنية النهائية للجهاز الفني.

ويرغب المدير الفني في تحقيق التوازن بين الخطوط الثلاثة وعدم الاندفاع الهجومي بصورة مبالغ فيها خاصة في ظل امتلاك الأفريقي التونسي عناصر قادرة على استغلال المساحات وتنفيذ الهجمات المرتدة.

الزمالك يدرس نقاط قوة الأفريقي التونسي

وفي إطار الاستعداد للمواجهة، حرص معتمد جمال على متابعة مباريات الأفريقي التونسي بالفيديو، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، وتحديد الطريقة المناسبة للتعامل مع مفاتيح لعبه.

كما ركز الجهاز الفني على مراقبة العناصر الهجومية الخطيرة بالفريق التونسي وعلى رأسها كينزومبي والصادق قديدة، من أجل الحد من خطورتهما ومنع وصولهما إلى مرمى الزمالك بسهولة.

ويختتم الزمالك استعداداته للمباراة بخوض المران الأخير مع التركيز على تنفيذ الجمل الفنية والتكتيكية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الماضية.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأفريقي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت 28 نوفمبر 2026 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في ضربة البداية، وإرسال رسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة الثانية التي تضم أيضا مولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني في ظل طموحات جماهير القلعة البيضاء باستعادة الأمجاد الأفريقية والمنافسة بقوة على اللقب.