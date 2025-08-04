ترامب يوجه ضربة قاصمة للهند بسبب النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند "بشكل كبير"؛ في إطار ضغوطه على الهند بشأن مشترياتها من النفط الروسي، متهمًا إياها فعليًا بدعم حرب روسيا في أوكرانيا.

وزعم ترامب، في تصريحات عبر منصة "تروث سوشيال" أن "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضًا في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من النفط الذي تشتريه، محققةً أرباحًا طائلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا يكترثون بعدد القتلى في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية"، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

وصب ترامب جام غضبه على كل من الهند والصين؛ بسبب مشترياتهما من النفط الروسي، ووصفت الصين هذا الطلب بأنه عقبة رئيسية في محادثات التجارة، بينما لم تلتزم الهند بوقف المشتريات، وتحث مواطنيها على دعم السلع المحلية.

وتواجه الهند رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة بموجب خطط بدأ ترامب تنفيذها الأسبوع الماضي.

ووقّع ترامب أمرًا برفع الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%، بينما حدد معدلات تتراوح بين 10% و40% على عشرات الشركاء.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ الكامل هذا الأسبوع، حيث يبدو أن ترامب عازم على إحداث تغيير جذري في المشهد التجاري الأمريكي.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، بأن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية "محددة إلى حد كبير" ومن غير المرجح أن تتغير.