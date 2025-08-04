المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال سمح بإدخال 14% فقط من المساعدات المطلوبة

كشف المكتب الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن دخول 674 شاحنة فقط للقطاع خلال 8 أيام منذ يوم الأحد 27 يوليو الماضي، ما يمثل 14% فقط من إجمالي 4,800 شاحنة كان يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وقال المكتب الحكومي في غزة إن المعدل اليومي لدخول الشاحنات هو 84 شاحنة، أي ما نسبته 14% فقط من المطلوب، في ظل استمرار عمليات النهب والسطو على معظمها نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يكرّسها الاحتلال بشكل ممنهج، في إطار ما يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع" الرامية إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتقويض مقومات صموده.

وأكد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة تُقدّر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.