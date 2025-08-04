نتنياهو: نحن بحاجة إلى مواصلة القتال في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أنه يجب أن يواصل جيش الاحتلال القتال لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيصدر تعليماته هذا الأسبوع لجيش الاحتلال بشأن كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 60,939، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 150,027، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.