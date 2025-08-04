بمشاركة عدد من الدول.. الأردن تواصل إرسال المساعدات الغذائية جوا لغزة

واصلت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، إرسال المساعدات الغذائية والإنسانية جواً، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة، وذلك في أطار جهود المملكة الأردنية لتقديم الدعم العاجل لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم، بحسب وكالة انباء الأردن.

وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (139) إنزالاً جوياً، و(289) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها (290 ) طنًا منذ عودة الإنزالات الجوية قبل نحو أسبوعين.

وشاركت في الانزالات الجوية (7) طائرات منها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و (5) طائرات تابعات، لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ألمانيا الاتحادية، جمهورية فرنسا، مملكة بلجيكا، بالإضافة إلى كندا، بحمولة تقدر بنحو ( 45) طنًا من المساعدات.