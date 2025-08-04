رئيس فيتنام يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمام مجلس الجامعة العربية

أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كونغ، موقف بلاده الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، و بحسب وكالة أنباء "وفا".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس الفيتنامي أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم في مقر الأمانة العامة برئاسة الأردن، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء.

وقال: "يسعدني ويشرفني أن أقف اليوم أمامكم في جامعة الدول العربية كأول رئيس من جمهورية فيتنام الاشتراكية يزور مقر الجامعة ويلقي كلمة من على منبرها، الذي لطالما عبّر عن صوت الأمة العربية وتطلعات شعوبها".

وأكد، أن العقود الماضية أثبتت أن الجامعة العربية تمثل بيتًا جامعًا للدول العربية، ورمزا لروح التضامن والوحدة والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا قائم على التنمية المستدامة والاعتماد على الذات.

ودعا الرئيس كونغ، إلى تعزيز التضامن والتعددية، والمساهمة المشتركة في بناء نظام اقتصادي وسياسي عالمي أكثر عدلًا وتوازنًا، يستند إلى القانون الدولي ويخدم مصالح جميع الشعوب، فإن فيتنام تدرك القيمة الحقيقية للسلام.

وأشاد المندوب الدائم للمملكة الأردنية لدى الجامعة العربية - رئيس الدورة 163 لمجلس الجامعة السفير أمجد عضايلة، بموقف فيتنام الداعم للحقوق الفلسطينية، كونها من أوائل الدول التي اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.