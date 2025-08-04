إضراب 3000 عامل في شركة بوينج الأمريكية بسبب الأجور



أضرب أكثر من 3200 عضو نقابي يعملون في تجميع طائرات بوينج المقاتلة في منطقة سانت لويس وإلينوي بأمريكا اليوم الاثنين بعد رفضهم عرض عقد ثانٍ في اليوم السابق.

وقالت شركة بوينج للصناعات العسكرية إنها مستعدة للتوقف عن العمل وستنفذ خطة طوارئ.

وقال دان جيليان، نائب رئيس بوينج والمدير العام لمرافق سانت لويس، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لأن موظفينا في سانت لويس رفضوا عرضًا تضمن نموًا في متوسط الأجور بنسبة 40 في المائة".

وكان العرض مماثلًا إلى حد كبير للعرض الأول الذي رُفض بأغلبية ساحقة قبل أسبوع واحد.

قال توم بولينج، رئيس المنطقة 837 التابعة للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء، في بيان: "يستحق أعضاء المنطقة 837 عقدًا يعكس مهاراتهم وتفانيهم والدور الحاسم الذي يلعبونه في أمريكا ".

