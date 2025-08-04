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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مئات من قادة الاحتلال السابقين يطالبون ترامب بإجبار نتنياهو على وقف الحرب

ترامب
ترامب
محمد على

حث مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين بمن فيهم رؤساء سابقون لأجهزة المخابرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضغط على حكومتهم لإنهاء الحرب في غزة.

وكتب المسؤولون السابقون في رسالة مفتوحة تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام اليوم الاثنين: "إن تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل".

زعم عامي أيالون، المدير السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك): "في البداية كانت هذه الحرب حربًا دفاعية، ولكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، لم تعد هذه الحرب حربًا عادلة".

وحذر أيالون في مقطع فيديو نُشر مصاحبًا للرسالة من أن الحرب التي تقترب من شهرها الثالث والعشرين "تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها".


دعت الرسالة،التي وقع عليها 550 شخصًا، بمن فيهم رؤساء سابقون لجهاز الأمن العام (الشاباك) ووكالة التجسس الموساد، ترامب إلى "توجيه" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو وقف إطلاق النار.
 

مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين رؤساء سابقون المخابرات ترامب

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