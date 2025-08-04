فنانة بريطانية تلقى مصرعها داخل شقتها بدمشق إثر سطو مسلح

لقيت الفنانة ديالا الوادي الحاملة للجنسية البريطانية، مصرعها داخل منزلها في حي المالكي الراقي بدمشق، إثر تعرّضها لعملية سطو مسلح، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وديالا الوادي هي ابنة المايسترو والموسيقي الأكاديمي العراقي صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقا والدراما في دمشق ومدير المعهد الموسيقي العربي الذي أصبح يحمل اسمه لاحقًا.

و طارد الجاني الضحية حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفّذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وذلك وفقا للمعلومات الأولية التي أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبها، نعت نقابة الفنانيين السوريين ديالا في منشور على "فيسبوك" قائلة: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها إنا لله و إنا إليه راجعون".