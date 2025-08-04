انتشال جثث العمال الخمسة المفقودين إثر انهيار نفق داخل أكبر منجم نحاس في العالم

انتهت عمليات البحث عن ناجين في تشيلي إثر انهيار نفق داخل أكبر منجم نحاس في العالم، بعد العثور على جثة آخر عامل مفقود، بحسب "فرانس 24".

و تم انتشال جثث العمال الخمسة المفقودين بالكامل، وفقا لتصريحات المدعي العام لمنطقة أوهيغينز، و ساهم في جهود البحث أكثر من 100 عنصر إنقاذ عملوا داخل شبكة أنفاق يتجاوز طولها 4500 كيلومتر.



و وقع الحادث يوم الخميس داخل منجم "إل تينينتي" للنحاس بعدما سجلت المنطقة هزة أرضية بقوة 4.2 درجات، ويجري التحقيق حاليا لمعرفة ما إذا كان سبب الهزة طبيعيا أم بفعل أعمال الحفر في الموقع.

يذكر أن شركة "كوديلكو" الوطنية للتعدين أعلنت، الأحد، عن العثور على جثتي عاملين على عمق يصل إلى 1200 متر تحت الأرض.

وزار الرئيس غابرييل بوريك، السبت، أسر العمال المفقودين، مؤكدا لهم استمرار عمليات البحث حتى العثور على جميع المفقودين.

وأوقف العمل مؤقتا في المنجم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 356 ألف طن من النحاس سنويا، ما يشكل نحو 6.7% من إنتاج البلاد.

