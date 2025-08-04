كوريا الجنوبية تزيل مكبرات صوت على طول الحدود تبث دعاية ضد بيونج يانج

أفادت وكالة أنباء "يونهاب"أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت أنها ستزيل مكبرات الصوت، التي تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين.



وأوضحت سيول أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف التوترات بين الكوريتين من دون التأثير على جاهزية الجيش.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الجيش بدأ في تفكيك مكبرات الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه بيونغ يانغ على طول الحدود.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ ، قد امر في يونيو بتعليق البث الدعائي عبر مكبرات الصوت تجاه الشمال لتخفيف التوترات وإعادة بناء الثقة. وردا على ذلك، أوقفت كوريا الشمالية بثّها للضوضاء الصاخبة التي تستهدف الجنوب.



ويبلغ عدد مكبرات الصوت الثابتة التي من المقرر تفكيكها حوالي 20 وحدة، ومن المتوقع استكمال تفكيكها في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

